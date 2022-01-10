Свято 10 січня: що строго заборонено, а що можна і потрібно робити, важливі прикмети
10 січня 2022 року згідно з православним календарем вшановується пам'ять 20 тисяч мучеників, а також відзначається третій день Святок. У народному календарі свято називається Різдвяний м'ясоїд, і він має свої традиції.
Що можна і не можна робити, у кого День ангела, важливі прикмети та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції свята
10 січня називають Різдвяний м'ясоїд - через велику кількість м'ясних страв, які готували після завершення посту.
У цей день готували до святкового столу також ситні ковбаси. Солили їх обов'язково заговореної сіллю.
Також 10 січня було прийнято прославляти старше покоління. Старим дарували валянки і солодощі, батькам і матерям - шкарпетки і хустки.
Що не можна робити на м'ясоїд
- Брехати, підглядати і підслуховувати – це може обернутися великими неприємностями.
- Підживлюватися негативом - постарайтеся привернути більше приємних думок і людей.
- Йти ні на які ризики, так як може закінчиться погано
- Пришивати гудзики - не позбудетеся від старих проблем.
Також в цей день не можна не впускати колядників.
Прикмети 10 січня
- Якщо вечір зоряний, ніч буде морозна.
- Густий іній або снігопад - до врожаю хліба.
- Горобці сильно цвірінькають- скоро настане потепління.
- Якщо кішка спить весь день, скоро потеплішає.
- Весілля 10 січня - до довгого і щасливого шлюбу.
Треба зробити щось всією сім'єю в цей день - справа принесе плоди і щастя для всіх в майбутньому.
Іменини 10 січня у Зінона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда і Аркадія.
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