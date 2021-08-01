Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня

1 августа 2021 года по православной традиции почитают память преподобной Макрины Каппадокийской. В народе этот день получил название Мокрины. Считалось, что день накануне праздника Ильи-пророка будет "мокрым", и предвещает он приближение осени.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.
Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.
В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.
Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.
Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.
Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!
Ранее мы писали про праздники, сколько выходных и рабочих дней будет в Украине в августе, какие дни нужно будет отработать.