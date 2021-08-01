Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня

Важные традиции на Мокрины

Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.

Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.

Что нужно сделать в этот день

В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.

Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.

Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.

Что нельзя делать 1 августа

Ходить грязным и неопрятным.

Есть яблоки.

Ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.

Грустить, унывать и обижаться.

Поднимать с земли потерянные вещи.

Давать или брать взаймы что-либо.

Приметы на Мокрины:

Много падающих звезд - следует ждать сильных ветров.

Пошел дождь - к неурожаю орехов.

Хорошая и солнечная погода - бабье лето будет долгим.

День выдался дождливым - к хорошему и богатому урожаю в следующем году.

Если с осины падает пух, можно идти собирать подосиновики.

Дождя нет - к затяжной засухе.

Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.

День ангела в этот день отмечают:

Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!