Свято 1 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Дня Іллі-пророка

1 серпня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять преподобної Макріни Каппадокійської. У народі цей день отримав назву Мокрини. Вважалося, що день напередодні свята Іллі-пророка буде "мокрим", і віщує він наближення осені.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Дощ на Мокрини обіцяв хороший урожай на наступний рік, і якщо опади на горизонті не видно було, люди проводили особливий обряд. Дівчину, яка народилася в цей день, називали Мокриною, наряджали в святкову сукню і підносили їй колосся хліба.
Якщо день і без того був дощовим, дівчині народженій на Мокрини навпаки заборонялося виходити на вулицю. Якщо заборону порушити, злива може залити всю землю.
В цей час люди закінчували літні роботи і час було приступати до осінніх. Літо закінчувалося і для комах, вважалося, що на Мокрину оводи кусаються в останній раз.
Прийнято було також проводити різні обряди для привернення грошей.
Чоловіки ходили на риболовлю ще затемна, але поверталися з уловом тільки найстійкіші. Кажуть, що в цей день риба тиха і ловиться на гачок тільки найщасливішим.
Роман, Серафим, Євген, Дмитро, Степан. Обов'язково привітайте їх з іменинами!
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