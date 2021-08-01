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Свято 1 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Дня Іллі-пророка

Автор: Світлана Мащенко

1 серпня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять преподобної Макріни Каппадокійської. У народі цей день отримав назву Мокрини. Вважалося, що день напередодні свята Іллі-пророка буде "мокрим", і віщує він наближення осені.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Мокрини

Дощ на Мокрини обіцяв хороший урожай на наступний рік, і якщо опади на горизонті не видно було, люди проводили особливий обряд. Дівчину, яка народилася в цей день, називали Мокриною, наряджали в святкову сукню і підносили їй колосся хліба.

Якщо день і без того був дощовим, дівчині народженій на Мокрини навпаки заборонялося виходити на вулицю. Якщо заборону порушити, злива може залити всю землю.

Що потрібно зробити в цей день

В цей час люди закінчували літні роботи і час було приступати до осінніх. Літо закінчувалося і для комах, вважалося, що на Мокрину оводи кусаються в останній раз.

Прийнято було також проводити різні обряди для привернення грошей.

Чоловіки ходили на риболовлю ще затемна, але поверталися з уловом тільки найстійкіші. Кажуть, що в цей день риба тиха і ловиться на гачок тільки найщасливішим.

Що не можна робити 1 серпня

  • Ходити брудним і неохайним.
  • Їсти яблука.
  • Лаятися, сваритися, конфліктувати - особливо з близькими людьми.
  • Сумувати і ображатися.
  • Підіймати із землі втрачені речі.
  • Давати чи позичати щось.

Прикмети на Мокрини:

  • Багато падаючих зірок - слід чекати сильних вітрів.
  • Пішов дощ - до неврожаю горіхів.
  • Хороша і сонячна погода - бабине літо буде довгим.
  • День видався дощовим - до хорошого і багатому врожаю в наступному році.
  • Якщо з осики падає пух, можна йти збирати підосичники.
  • Дощу немає - до затяжної посухи.
  • Сни в ніч на 1 серпня вважаються пророчими.

День ангела в цей день відзначають:

Роман, Серафим, Євген, Дмитро, Степан. Обов'язково привітайте їх з іменинами!

Раніше ми писали про свята, скільки вихідних і робочих днів буде в Україні в серпні, які дні потрібно буде відпрацювати.

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