Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня
1 августа 2021 года по православной традиции почитают память преподобной Макрины Каппадокийской. В народе этот день получил название Мокрины. Считалось, что день накануне праздника Ильи-пророка будет "мокрым", и предвещает он приближение осени.
Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции на Мокрины
Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.
Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.
Что нужно сделать в этот день
В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.
Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.
Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.
Что нельзя делать 1 августа
- Ходить грязным и неопрятным.
- Есть яблоки.
- Ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.
- Грустить, унывать и обижаться.
- Поднимать с земли потерянные вещи.
- Давать или брать взаймы что-либо.
Приметы на Мокрины:
- Много падающих звезд - следует ждать сильных ветров.
- Пошел дождь - к неурожаю орехов.
- Хорошая и солнечная погода - бабье лето будет долгим.
- День выдался дождливым - к хорошему и богатому урожаю в следующем году.
- Если с осины падает пух, можно идти собирать подосиновики.
- Дождя нет - к затяжной засухе.
- Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.
День ангела в этот день отмечают:
Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!
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