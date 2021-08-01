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Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 06:00
Праздник 1 августа: что строго запрещено делать накануне Ильина дня Фото: Какой праздник отмечается 1 августа 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

1 августа 2021 года по православной традиции почитают память преподобной Макрины Каппадокийской. В народе этот день получил название Мокрины. Считалось, что день накануне праздника Ильи-пророка будет "мокрым", и предвещает он приближение осени.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции на Мокрины

Дождь на Мокрины сулил хороший урожай на следующий год, и если осадки на горизонте не виднелись, люди проводили особый обряд. Девушку, родившуюся в этот день, называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба.

Если день и без того был дождливым, девушке рожденной на Мокрины наоборот запрещалось выходить на улицу. Если запрет нарушить, ливень может залить всю землю.

Что нужно сделать в этот день

В это время люди заканчивали летние работы и время было приступать к осенним. Лето заканчивалось и для насекомых, считалось, что на Мокрину оводы кусаются в последний раз.

Принято было также проводить различные обряды для привлечения денег.

Мужчины ходили на рыбалку еще затемно, но возвращались с уловом только самые стойкие. Говорят, что в этот день рыба тихая и ловится на крючок только самым удачливым.

Что нельзя делать 1 августа

  • Ходить грязным и неопрятным.
  • Есть яблоки.
  • Ругаться, ссориться, конфликтовать - особенно с близкими людьми.
  • Грустить, унывать и обижаться.
  • Поднимать с земли потерянные вещи.
  • Давать или брать взаймы что-либо.

Приметы на Мокрины:

  • Много падающих звезд - следует ждать сильных ветров.
  • Пошел дождь - к неурожаю орехов.
  • Хорошая и солнечная погода - бабье лето будет долгим.
  • День выдался дождливым - к хорошему и богатому урожаю в следующем году.
  • Если с осины падает пух, можно идти собирать подосиновики.
  • Дождя нет - к затяжной засухе.
  • Сны в ночь на 1 августа считаются пророческими.

День ангела в этот день отмечают:

Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий, Степан. Обязательно поздравьте их с именинами!

Ранее мы писали про праздники, сколько выходных и рабочих дней будет в Украине в августе, какие дни нужно будет отработать.

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