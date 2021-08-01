Свято 1 серпня: що суворо заборонено робити напередодні Дня Іллі-пророка

1 серпня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять преподобної Макріни Каппадокійської. У народі цей день отримав назву Мокрини. Вважалося, що день напередодні свята Іллі-пророка буде "мокрим", і віщує він наближення осені.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Мокрини

Дощ на Мокрини обіцяв хороший урожай на наступний рік, і якщо опади на горизонті не видно було, люди проводили особливий обряд. Дівчину, яка народилася в цей день, називали Мокриною, наряджали в святкову сукню і підносили їй колосся хліба.

Якщо день і без того був дощовим, дівчині народженій на Мокрини навпаки заборонялося виходити на вулицю. Якщо заборону порушити, злива може залити всю землю.

Що потрібно зробити в цей день

В цей час люди закінчували літні роботи і час було приступати до осінніх. Літо закінчувалося і для комах, вважалося, що на Мокрину оводи кусаються в останній раз.

Прийнято було також проводити різні обряди для привернення грошей.

Чоловіки ходили на риболовлю ще затемна, але поверталися з уловом тільки найстійкіші. Кажуть, що в цей день риба тиха і ловиться на гачок тільки найщасливішим.

Що не можна робити 1 серпня

Ходити брудним і неохайним.

Їсти яблука.

Лаятися, сваритися, конфліктувати - особливо з близькими людьми.

Сумувати і ображатися.

Підіймати із землі втрачені речі.

Давати чи позичати щось.

Прикмети на Мокрини:

Багато падаючих зірок - слід чекати сильних вітрів.

Пішов дощ - до неврожаю горіхів.

Хороша і сонячна погода - бабине літо буде довгим.

День видався дощовим - до хорошого і багатому врожаю в наступному році.

Якщо з осики падає пух, можна йти збирати підосичники.

Дощу немає - до затяжної посухи.

Сни в ніч на 1 серпня вважаються пророчими.

День ангела в цей день відзначають:

Роман, Серафим, Євген, Дмитро, Степан. Обов'язково привітайте їх з іменинами!