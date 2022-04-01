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Праздник 1 апреля: чем особенный день Дарьи, что нельзя делать и у кого день ангела

Коллаж РБК-Украина: какой день 1 апреля
Автор: Светлана Мащенко

1 апреля отмечается День смеха, День растворимого кофе, Международный день птиц. В православном календаре чтят память святой мученицы Дарьи римской и ее мужа Хрисанфа. А в народе день называли раньше Дарья-Повалиха, Дарья - грязные проруби, Дарья грязная, Хрисанф.

Что сегодня можно и нельзя делать, традиции, приметы, кто именинник, что важного произошло в этот день - читайте далее в нашем материале Lite.

Важные традиции 1 апреля, что можно делать

Некогда Дарье молились о благополучии и счастье в семье.

Грязной ее назвали, потому что природа раньше активно готовилась к приходу весны, снега таяли, на дорогах образовывались лужи, а в земле можно было завязнуть.

Девушки в этот день водили парней за нос, чтобы в будущем женихи их не обманули. Незамужние девушки шли к пруду или ручью и умывали лицо холодной водой. Это должно было привлечь жениха.

В этот день когда-то гадали на брак: шли к реке, где выглядывали птиц. Верили: если увидеть одну птицу - весь год девушка будет обделена мужским вниманием. Если несколько птиц и больше - одиночество не грозит.

В народе говорили, что девушка, которая откликнулась на женский голос, весь год проведет в одиночестве. Если же она откликнется на мужской - ближайшие 12 месяцев не будет отбоя от поклонников.

Чтобы избавиться от негативной энергии перед сном, стоит зажечь свечу. После пробуждения умывайтесь прохладной водой и старайтесь мыслить позитивно.

Что сегодня нельзя делать

  • Плакать, даже от смеха, иначе через полгода прольешь горькие слезы.
  • Злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам.
  • Заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя также думать о плохом и сквернословить, иначе Дарья может обмазать грязью. Поэтому в старину считалось, что определить в этот день плохого человека было легко - по испачканной одежде.

Приметы на Дарьи

  • Какая погода в этот день, такой будет она и 1 октября
  • Весенняя вода зашумела - летом будут хорошие травы.
  • Если ночью не видно звезд - к потеплению.
  • Ива зацвела - время оборудовать пчелиные ульи.

Именины сегодня празднуют:

Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Одарка, Ирина, Екатерина, Марьяна, София, Теодор и Томаш.

Что важного произошло в этот день

1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 - подписана международная конвенция по охране птиц.

1917 - в Киеве состоялся Праздник Свободы - одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины

1919 - Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком.

1976 - Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.

1981 - в СССР впервые введено летнее время.

2001 - Нидерланды легализовали однополые браки.

2002 - Нидерланды легализовали эвтаназию.

2016 - наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война".

Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Благовещение.

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