Праздник 1 апреля: чем особенный день Дарьи, что нельзя делать и у кого день ангела

1 апреля отмечается День смеха, День растворимого кофе, Международный день птиц. В православном календаре чтят память святой мученицы Дарьи римской и ее мужа Хрисанфа. А в народе день называли раньше Дарья-Повалиха, Дарья - грязные проруби, Дарья грязная, Хрисанф.
Что сегодня можно и нельзя делать, традиции, приметы, кто именинник, что важного произошло в этот день - читайте далее в нашем материале Lite.
Некогда Дарье молились о благополучии и счастье в семье.
Грязной ее назвали, потому что природа раньше активно готовилась к приходу весны, снега таяли, на дорогах образовывались лужи, а в земле можно было завязнуть.
Девушки в этот день водили парней за нос, чтобы в будущем женихи их не обманули. Незамужние девушки шли к пруду или ручью и умывали лицо холодной водой. Это должно было привлечь жениха.
В этот день когда-то гадали на брак: шли к реке, где выглядывали птиц. Верили: если увидеть одну птицу - весь год девушка будет обделена мужским вниманием. Если несколько птиц и больше - одиночество не грозит.
В народе говорили, что девушка, которая откликнулась на женский голос, весь год проведет в одиночестве. Если же она откликнется на мужской - ближайшие 12 месяцев не будет отбоя от поклонников.
Чтобы избавиться от негативной энергии перед сном, стоит зажечь свечу. После пробуждения умывайтесь прохладной водой и старайтесь мыслить позитивно.
Нельзя также думать о плохом и сквернословить, иначе Дарья может обмазать грязью. Поэтому в старину считалось, что определить в этот день плохого человека было легко - по испачканной одежде.
Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Одарка, Ирина, Екатерина, Марьяна, София, Теодор и Томаш.
1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
1906 - подписана международная конвенция по охране птиц.
1917 - в Киеве состоялся Праздник Свободы - одна из крупнейших национальных манифестаций в истории Украины
1919 - Аскания-Нова объявлена народным заповедным парком.
1976 - Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple.
1981 - в СССР впервые введено летнее время.
2001 - Нидерланды легализовали однополые браки.
2002 - Нидерланды легализовали эвтаназию.
2016 - наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война".
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