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Свято 1 квітня: чим особливий день Дарії, що не можна робити і у кого день янгола

Колаж РБК-Україна: Який день 1 квітня
Автор: Світлана Мащенко

1 квітня відзначається День сміху, День розчинної кави, Міжнародний день птахів. У православному календарі шанують пам'ять святої мучениці Дарії Римської та її чоловіка Хрисанфа. А в народі день називали раніше Дарина-Повалиха, Дарина - брудні ополонки, Дарія брудна, Хрисанф.

Що сьогодні можна і не можна робити, традиції, прикмети, хто іменинник, що важливого сталося в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції 1 квітня, що можна робити

Колись Дарині молилися про благополуччя та щастя у родині.

Брудною її назвали, бо природа раніше активно готувалася до приходу весни, сніги танули, на дорогах утворювалися калюжі, а в землі можна було зав'язнути.

Дівчата в цей день водили хлопців за ніс, щоб в майбутньому наречені їх не обдурили. Незаміжні дівчата йшли до ставка або струмка і вмивали обличчя холодною водою. Це повинно було привернути нареченого.

В цей день колись ворожили на шлюб: йшли до річки, де визирали птахів. Вірили: якщо побачити одного птаха - весь рік дівчина буде обділена чоловічою увагою. Якщо кілька птахів і більше - самотність не загрожує.

У народі говорили, що дівчина, яка відгукнулася на жіночий голос, весь рік проведе на самоті. Якщо ж вона відгукнеться на чоловічий - найближчі 12 місяців не буде відбою від шанувальників.

Щоб позбутися негативної енергії перед сном, варто запалити свічку. Після пробудження вмивайтеся прохолодною водою і намагайтеся мислити позитивно.

Що сьогодні не можна робити

  • Плакати, навіть від сміху, інакше за півроку проллєш гіркі сльози.
  • Зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
  • Займатись важкою фізичною роботою.

Не можна також думати про погане й лихословити - інакше Дарія може обмазати брудом. Тому за старих часів вважалося, що визначити цього дня погану людину було легко - за забрудненим одягом.

Прикмети на Дарини

  • Яка погода в цей день, такою буде вона й 1 жовтня
  • Весняна вода зашуміла - влітку будуть хороші трави.
  • Якщо вночі не видно зірок - до потепління.
  • Верба зацвіла - час обладнувати бджолині вулики.

Іменини сьогодні святкують:

Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш.

Що важливого сталося в цей день

1889 - у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 - бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 - підписана міжнародна конвенція з охорони птахів.

1917 - у Києві відбулося Свято Свободи - одна з найбільших національних маніфестацій в історії України

1919 - Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.

1976 - Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1981 - в СРСР уперше введено літній час.

2001 - Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.

2002 - Нідерланди легалізували евтаназію.

2016 - наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна".

Раніше ми писали, коли в Україні святкуватимуть Благовіщення.

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