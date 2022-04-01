Свято 1 квітня: чим особливий день Дарії, що не можна робити і у кого день янгола

Важливі традиції 1 квітня, що можна робити

Колись Дарині молилися про благополуччя та щастя у родині.

Брудною її назвали, бо природа раніше активно готувалася до приходу весни, сніги танули, на дорогах утворювалися калюжі, а в землі можна було зав'язнути.

Дівчата в цей день водили хлопців за ніс, щоб в майбутньому наречені їх не обдурили. Незаміжні дівчата йшли до ставка або струмка і вмивали обличчя холодною водою. Це повинно було привернути нареченого.

В цей день колись ворожили на шлюб: йшли до річки, де визирали птахів. Вірили: якщо побачити одного птаха - весь рік дівчина буде обділена чоловічою увагою. Якщо кілька птахів і більше - самотність не загрожує.

У народі говорили, що дівчина, яка відгукнулася на жіночий голос, весь рік проведе на самоті. Якщо ж вона відгукнеться на чоловічий - найближчі 12 місяців не буде відбою від шанувальників.

Щоб позбутися негативної енергії перед сном, варто запалити свічку. Після пробудження вмивайтеся прохолодною водою і намагайтеся мислити позитивно.

Що сьогодні не можна робити

Плакати, навіть від сміху, інакше за півроку проллєш гіркі сльози.

Зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

Займатись важкою фізичною роботою.

Не можна також думати про погане й лихословити - інакше Дарія може обмазати брудом. Тому за старих часів вважалося, що визначити цього дня погану людину було легко - за забрудненим одягом.

Прикмети на Дарини

Яка погода в цей день, такою буде вона й 1 жовтня

Весняна вода зашуміла - влітку будуть хороші трави.

Якщо вночі не видно зірок - до потепління.

Верба зацвіла - час обладнувати бджолині вулики.

Іменини сьогодні святкують:

Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш.

Що важливого сталося в цей день

1889 - у Чикаго з'явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.

1890 - бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1906 - підписана міжнародна конвенція з охорони птахів.

1917 - у Києві відбулося Свято Свободи - одна з найбільших національних маніфестацій в історії України

1919 - Асканію-Нову оголошено народним заповідним парком.

1976 - Стів Джобс та Стів Возняк заснували Apple.

1981 - в СРСР уперше введено літній час.

2001 - Нідерланди легалізували одностатеві шлюби.

2002 - Нідерланди легалізували евтаназію.

2016 - наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна".