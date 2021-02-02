Позитива заподозрили в романе с Michelle Andrade: скоро свадьба?

Бывшего участника дуэта "Время и Стекло" 31-летнего Позитива (Алексея Завгороднего) заподозрили в романе с 24-летней певицей Michelle Andrade (Мишель Андраде).

Украинская артистка поделилась в Instagram новостью из вип-зала международного аэропорта "Борисполь", где они готовились к посадке на рейс.

Их пара станет ведущими первого выпуска юбилейного сезона "Орел и Решка. 10 лет". И первой страной, куда они отправятся, вероятно, станет Боливия - родина Мишель.

"Подогреваю вас", - подписала видео артистка.

Поклонники в комментариях заметили, как Алексей смотрит на Мишель, и предположили, что их отношения выходят за рамки рабочих.

Надеюсь, скоро свадьба.

Осторожно, а то сгорим.

Мы и так знаем, что в Боливию.

Напомним, что недавно Алексей развелся с женой - дизайнером Анной Завгородней-Андрийчук. Официально пара расставания не подтверждала, но в одном из интервью артист признался, что "вторая половинка" дома его не ждет, потому что "давно уже все".

Интересно, что недавно Мишель давала интервью Позитиву и Потапу в шоу 2POPODCAST. Во время разговора она призналась, что у нее есть новый бойфренд. Но бдительные зрители заметили искры, которые были между ней и экс-участником "Время и Стекло".

"Не хватило пальцев посчитать, сколько Пазик сделал комплиментов Мишель; Мне показалось, что они с Пазиком пара", - комментировали тогда зрители.

Отметим, что Мишель Андраде в течение пяти лет встречалась с другим артистом, которій сейчас активно продвигает свою карьеру, - Никитой Ломакиным. Они начали отношения, когда ей было 17, а ему - 16 лет. Но не так давно пара рассталась.

Никита недавно стал участником нового сезона "Голоса країни" 2021. Харизматичный 22-летний брюнет покорил тренеров своим сильным вокалом так сильно, что Тина Кароль и Надя Дорофеева устроили за него битву.