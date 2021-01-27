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Влюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парне

Среда 27 января 2021 14:20
Влюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парне
Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) впервые сделала признание о своей личной жизни. Красотка рассказала, есть ли у нее парень, и какие отношения их связывают.

Такими интимными подробностями артистка поделилась с ведущими шоу 2POPODCAST Позитивом Алексеем Завгородним и ПТП Алексеем Потапенко.

В дружеской атмосфере Мишель ответила на волнующих многих вопрос и призналась, что сейчас влюблена. А ее молодой человек - в первую очередь - ее друг.

Влюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парне

Мишель Андранде с Потапом и Позитивом (фото: прес-служба)

"Мой парень знает больше, чем подружка, чем мама. Он мой друг в первую очередь. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда человек творческий влюбленный, потому что он больше творит, по-другому себя ощущает", - рассказала певица.

Влюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парнеВлюбленная Michelle Andrade впервые рассказала о своем парне

Мишель любит демонстрировать свои формы (фото: instagram.com/mishvirmish)

А вот имя возлюбленного артистка предпочла оставить в тайне, чтобы сохранить интригу.

Интервью с Michelle Andrade (видео: 2POpodcast)

Интересно, что фаны заметили некую "искру" между Мишель и Позитивом, о чем они пишут в комментариях:

  • Не хватило пальцев посчитать, сколько Пазик сделал комплиментов Мишель.
  • Мутят или нет непонятно, но похоже, как я поняла, Позитив развелся с женой.
  • Мне показалось, что они с Пазиком пара.
  • По Позитиву уже не видно, почему у него глаза блестят - то ли девушка нравиться, то ли алкоголь уже отблескивает изнутри.

Напомним, что недавно Michelle Andrade шокировала поклонников откровенными фотографиями для мужского глянца.

Кроме того Мишель рассказала, какие новые увлечения появились в ее жизни во время карантина и что помогает ей постоянно быть в хорошей физической форме

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