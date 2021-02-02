Позитива запідозрили в романі з Michelle Andrade: скоро весілля?

Колишнього учасника дуету "Время и Стекло" 31-річного Позитива (Олексія Завгороднього) запідозрили в романі з 24-річною співачкою Michelle Andrade (Мішель Андраде).

Українська артистка поділилася в Instagram новиною з віп-зали міжнародного аеропорту "Бориспіль", де вони готувалися до посадки на рейс.

Їхня пара стане ведучими першого випуску ювілейного сезону "Орел і Решка. 10 років". І першою країною, куди вони вирушать, ймовірно, стане Болівія - батьківщина Мішель.

"Підігріваю вас", - підписала відео артистка.

Шанувальники в коментарях помітили, як Олексій дивиться на Мішель, і припустили, що їхні відносини виходять за рамки робочих.

Сподіваюся, скоро весілля.

Обережно, а то згоримо.

Ми і так знаємо, що в Болівію.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій розлучився з дружиною - дизайнером Анною Завгородньою-Андрійчук. Офіційно пара розставання не підтверджувала, але в одному з інтерв'ю артист зізнався, що "друга половинка" вдома його не чекає, тому що "давно вже все".

Цікаво, що нещодавно Мішель давала інтерв'ю Позитиву і Потапу в шоу 2POPODCAST. Під час розмови вона зізналася, що у неї є новий бойфренд. Але пильні глядачі помітили іскри, які були між нею та екс-учасником "Время и Стекло".

"Не вистачило пальців порахувати, скільки Пазік зробив компліментів Мішель; Мені здалося, що вони з Пазіком пара", - коментували тоді глядачі.

Зазначимо, що Мішель Андраде протягом п'яти років зустрічалася з іншим артистом, який зараз активно просуває свою кар'єру, - Нікітою Ломакіним. Вони почали стосунки, коли їй було 17, а йому - 16 років. Але не так давно пара розбіглася.

Нікіта нещодавно став учасником нового сезону "Голосу країни" 2021. Харизматичний 22-річний брюнет підкорив тренерів своїм сильним вокалом так сильно, що Тіна Кароль і Надя Дорофєєва влаштували за нього битву.