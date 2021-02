Голос країни 2021: Кароль и Дорофеева устроили битву за бывшего Мишель Андраде

Никита Ломакин выступил на "Голосе країни" (фото: пресс-служба)

"Голос країни" 2021 уже показал два эфира слепых прослушиваний. И на последний 31 января пришел уже состоявшийся исполнитель - Никита Ломакин (Nikita Lomakin). Артист решил устроить "перезагрузку" своей карьеры - ведь именно под таким слоганом проходит 11-й сезон шоу.

Все бы ничего, но тренеры Тина Кароль и Надя Дорофеева устроили нешуточный баттл за талантливого молодого человека. 22-летний Никита Ломакин известен еще и тем, что около пяти лет был бойфрендом Мишель Андраде. Они начали встречаться, когда ему было 16, а девушке 17 лет.

Тренеры удивились, как только услышали мотив самой романтической композиции на все времена - "My heart will go on" Селин Дион. Надя Дорофеева повернулась на первых же секундах.

Тина Кароль нажала красную кнопку уже в конце, после чего начался жаркий баттл между тренерами.

"Я не знала, что это ты. Когда я повернулась, я очень обрадовалась, потому что тебя, Никита, я очень уважаю. Мы, во-первых, из одного города, мы учились в одной школе и мне кажется, что это не просто так. Это судьба", - заверяла парня Надя.

Тина Кароль сказала, что хочет показать Никиту украинцам в новом амплуа, но Надя Дорофеева настаивала на том, что не будет пытаться изменить парня, и предложила ему спеть дуэтом.

Несмотря на все уверения Нади, Никита все же выбрал в качестве тренера более опытную Тину Кароль.

Никита Ломакин выступил на "Голосе країни"

Отметим, что продюсер "Голоса країни" Владимир Завадюк ответил на гнев украинцев относительно нового формата видео с выступлениями, а также рассказал, куда делась "кнопка блокировки".

Ранее мы писали, что на шоу вернется Дан Балан, правда, не до конца понятно в каком качестве.