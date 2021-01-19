Поздравления с Крещением в стихах, прозе и открытках

Сегодня, 19 января христиане отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. В этот день Иисус совершил таинство крещения в реке Иордан. На Крещение принято купаться в проруби.
Считается, что в этот день освященная вода дарует здоровье. Также сегодня принято поздравлять родных и близких с Крещением. Редакция Lite собрала лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.
Господне светлое Крещение
Пришло в морозный этот день!
Пусть в дом войдет благословение,
Пускай уйдет обиды тень,
Вода святого Иордана
Здоровье пусть убережет!
Звонят колокола из храма,
Благословляя крестный ход!
***
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
***
Когда-то принял Иисус Крещение,
И стала в этот день вода святой,
Пускай больным дарует исцеление,
А в дом приносит радость и покой.
Пусть Дух Святой, как голубь белый,
Что снизошел когда-то на Христа,
Своим теплом и радостью согреет
В морозный день Крещения всех всегда.
***
Пускай в Крещенские морозы
Напасти, горести уйдут,
От счастья только льются слезы,
А дни лишь радость пусть несут.
Желаю, чтобы все смеялись,
И грусть забыли навсегда.
Любовью все лишь восхищались,
И не страдали никогда
***
Пусть с Крещением Господним
Входят в дом любовь, добро,
И пусть дышится свободно,
На душе живёт тепло!
Все мечтания воплотятся,
Счастьем светятся глаза,
Чтобы жить и улыбаться,
Чаще глядя в небеса!
***
Пусть Вера твоя не ослабнет,
И крепнет с годами твой Дух.
Судьба пусть тебя не обманет,
С Крещением Господним, мой друг.
Пускай Надежда в жизни не угаснет,
Любовь тебя согреет в холода,
Господь пускай подарит счастье,
И здравие на долгие года!
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.
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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником.
Поздравления с Крещением (фото из соцсетей)
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