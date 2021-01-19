Поздравления с Крещением в стихах, прозе и открытках

Сегодня, 19 января христиане отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. В этот день Иисус совершил таинство крещения в реке Иордан. На Крещение принято купаться в проруби.

Считается, что в этот день освященная вода дарует здоровье. Также сегодня принято поздравлять родных и близких с Крещением. Редакция Lite собрала лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.

Поздравления в стихах

Господне светлое Крещение

Пришло в морозный этот день!

Пусть в дом войдет благословение,

Пускай уйдет обиды тень,

Вода святого Иордана

Здоровье пусть убережет!

Звонят колокола из храма,

Благословляя крестный ход!

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

***

Когда-то принял Иисус Крещение,

И стала в этот день вода святой,

Пускай больным дарует исцеление,

А в дом приносит радость и покой.

Пусть Дух Святой, как голубь белый,

Что снизошел когда-то на Христа,

Своим теплом и радостью согреет

В морозный день Крещения всех всегда.

***

Пускай в Крещенские морозы

Напасти, горести уйдут,

От счастья только льются слезы,

А дни лишь радость пусть несут.

Желаю, чтобы все смеялись,

И грусть забыли навсегда.

Любовью все лишь восхищались,

И не страдали никогда

***

Пусть с Крещением Господним

Входят в дом любовь, добро,

И пусть дышится свободно,

На душе живёт тепло!

Все мечтания воплотятся,

Счастьем светятся глаза,

Чтобы жить и улыбаться,

Чаще глядя в небеса!

***

Пусть Вера твоя не ослабнет,

И крепнет с годами твой Дух.

Судьба пусть тебя не обманет,

С Крещением Господним, мой друг.

Пускай Надежда в жизни не угаснет,

Любовь тебя согреет в холода,

Господь пускай подарит счастье,

И здравие на долгие года!

Поздравления в прозе

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь всё самое лучше. Пусть подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

***

Поздравляем со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть чистая, крещенская вода омоет и унесет с собой все беды, печали и болезни. Пусть принесет с собой крепкое здоровье и чистоту мыслей, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

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Поздравляю с праздником Крещения Господня! Пусть в этот светлый день в вашем доме царит мир и понимание, любовь и всепрощение, забота и теплота. Хочу пожелать светлой дороги в вашей жизни, чтобы никакие преграды не могли помешать. Любите и цените все то, что у вас есть. С праздником.

Поздравления в картинках

Поздравления с Крещением (фото из соцсетей)

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