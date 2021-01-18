Купание не смывает грехи: священники рассказали про Крещение

В УПЦ рассказали про Крещение (фото: pravlife.org)

Крещение все православные христиане празднуют 19 января. Среди украинцев принято в этот день окунаться в прорубь. Многие думают, что это "смывает грехи" и является "древней украинской традицией", но это совсем не так.

На странице Украинской Православной Церкви в Facebook появилось объяснение, почему же купание на Крещение не является украинской традицией.

"Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господнего. Описание такого действа отсутствует в древних источниках, и в исследованиях о традициях казацкой Украины. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - сказано в сообщении на странице.

Традиция окунаться в прорубь появилась не давно, а в начале 1990-х годов. Священники также отметили, что окунание в прорубь не смывает грехи абсолютно.

"Абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения смывает все грехи. Каким образом их можно смыть? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению? Ни церковного предписания для совершения такого действа в праздник Богоявления нет. Дорога к вечной блаженной жизни и спасению лежит исключительно через искреннее раскаяние в грехах, молитву и любовь к Богу и к нашим ближним. Освободить душу от греха может только Господь, видя ваше искреннее покаяние и участие в Таинствах Исповеди и Причастия", - подчеркнули в УПЦ.

По словам авторов поста, церковь не запрещает окунаться в прорубь на Крещение, но не нужно считать, что это действие как-то связано с этим праздником.

Купание на Крещение не связано с церковной традицией

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