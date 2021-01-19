Привітання з Хрещенням у віршах, прозі та листівках

Сьогодні, 19 січня християни відзначають велике церковне свято - Хрещення Господнє. У цей день Ісус здійснив таїнство хрещення в річці Йордан. На Хрещення заведено купатися в ополонці.
Вважається, що в цей день освячена вода дарує здоров'я. Також сьогодні заведено вітати рідних та близьких з Хрещенням. Редакція Lite зібрала найкращі поздоровлення у віршах, прозі та картинках.
Господнє світле Хрещення
Прийшло у цей морозний день!
Нехай у дім ввійде благословення,
Нехай піде образи тінь,
Вода святого Йордану
Здоров'я хай вбереже!
Дзвонять дзвони з храму,
Благословляючи хресний хід!
***
У день Хрещення січневе
Нехай студена вода
Змиє смутку, печалі
І проблеми назавжди!
Що б в житті не трапилося,
Нехай Господь тебе береже,
Щастям, бадьорістю, здоров'ям
В це свято нагородить!
***
Колись Ісус прийняв Хрещення,
І стала в цей день вода свята,
Нехай дарує хворим зцілення,
А в дім приносить радість і спокій
Нехай Святий Дух, як голуб білий,
Що зійшов на Христа,
Своїм теплом і радістю зігріє
У морозний день Хрещення всіх.
***
Нехай у Хрещенські морози
Напасть, прикрості підуть,
Від щастя тільки ллються сльози,
А дні лише радість нехай несуть.
Бажаю, щоб усі сміялися,
І смуток забули назавжди.
Любов'ю все лише захоплювалися,
І не страждали ніколи
***
Нехай з Хрещенням Господнім
Входять в будинок любов, добро,
І нехай дихається вільно,
На душі живе тепло!
Всі мрії втіляться,
Щастям світяться очі,
Щоб жити і посміхатися,
Частіше дивлячись у небеса!
***
Нехай Віра твоя не ослабне,
І міцніє з роками твій Дух.
Доля хай тебе не обдурить,
З Хрещенням Господнім, мій друг.
Нехай Надія в житті не згасне,
Любов тебе зігріє в холоди,
нехай Господь подарує щастя,
І здоров'я на довгі роки!
З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в хаті, і в серці, і в житті буде достаток, хай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїх крил, щоб добра віра завжди додавала сил.
***
Нехай це свято змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій в новому році.
***
Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Хай чиста, водохресна вода омиє і понесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.
***
Вітаю зі святом Хрещення Господнього! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є. Зі святом.
Привітання з Водохрещем (фото з соцмереж)
Нагадаємо, священники розповіли, що купання на Хрещення не змиває гріхи.
Раніше експерти розповіли, як на Водохреще зануритися і не захворіти.