Привітання з Хрещенням у віршах, прозі та листівках

Сьогодні, 19 січня християни відзначають велике церковне свято - Хрещення Господнє. У цей день Ісус здійснив таїнство хрещення в річці Йордан. На Хрещення заведено купатися в ополонці.

Вважається, що в цей день освячена вода дарує здоров'я. Також сьогодні заведено вітати рідних та близьких з Хрещенням. Редакція Lite зібрала найкращі поздоровлення у віршах, прозі та картинках.

Привітання у віршах

Господнє світле Хрещення

Прийшло у цей морозний день!

Нехай у дім ввійде благословення,

Нехай піде образи тінь,

Вода святого Йордану

Здоров'я хай вбереже!

Дзвонять дзвони з храму,

Благословляючи хресний хід!

***

У день Хрещення січневе

Нехай студена вода

Змиє смутку, печалі

І проблеми назавжди!

Що б в житті не трапилося,

Нехай Господь тебе береже,

Щастям, бадьорістю, здоров'ям

В це свято нагородить!

***

Колись Ісус прийняв Хрещення,

І стала в цей день вода свята,

Нехай дарує хворим зцілення,

А в дім приносить радість і спокій

Нехай Святий Дух, як голуб білий,

Що зійшов на Христа,

Своїм теплом і радістю зігріє

У морозний день Хрещення всіх.

***

Нехай у Хрещенські морози

Напасть, прикрості підуть,

Від щастя тільки ллються сльози,

А дні лише радість нехай несуть.

Бажаю, щоб усі сміялися,

І смуток забули назавжди.

Любов'ю все лише захоплювалися,

І не страждали ніколи

***

Нехай з Хрещенням Господнім

Входять в будинок любов, добро,

І нехай дихається вільно,

На душі живе тепло!

Всі мрії втіляться,

Щастям світяться очі,

Щоб жити і посміхатися,

Частіше дивлячись у небеса!

***

Нехай Віра твоя не ослабне,

І міцніє з роками твій Дух.

Доля хай тебе не обдурить,

З Хрещенням Господнім, мій друг.

Нехай Надія в житті не згасне,

Любов тебе зігріє в холоди,

нехай Господь подарує щастя,

І здоров'я на довгі роки!

Поздоровлення в прозі

З Хрещенням Господнім! Любові, благополуччя, миру та душевного тепла. Нехай і в хаті, і в серці, і в житті буде достаток, хай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїх крил, щоб добра віра завжди додавала сил.

***

Нехай це свято змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій в новому році.

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Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Хай чиста, водохресна вода омиє і понесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.

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Вітаю зі святом Хрещення Господнього! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є. Зі святом.

Привітання в картинках

Привітання з Водохрещем (фото з соцмереж)

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