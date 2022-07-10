Поведение и привычки мужчин, которые женщины признают самыми отвратительными

Как ни крути, а мужчины не меняются. Любителей поваляться на диване, эгоистов и грязнуль - пруд пруди. С кем только не приходится встречаться, жить и даже быть в браке женщинам. Какие же черты и привычки самые отвратительные в мужчинах по мнению женщин?

Эгоизм

Одной из главных слабостей мужчин является эгоизм. При этом они часто ведут себя эгоистично, даже не осознавая этого.

Психологи советуют женщинам, которым попался эгоист, быть осторожными и прибегать к контрмерам. Ведь эгоизм приводит к пренебрежению партнером и семьей. Надо ли вам такое счастье, дорогие женщины?

Ощущение превосходства

Если по физическим характеристикам мужчина сильнее женщины, это не значит, что он лучше. Кроме силы существуют десятки более важных аспектов.

Берегитесь таких мужчин.

Высокомерие

Такая характеристика отличает большое количество мужчин. Вера в то, что он всегда прав - то, чем они часто грешат.

Высокомерие - очень плохой изъян, и единственный способ указать высокомерному на его место - это изолировать его. Лучше - подальше от себя.

Неряшливость

Если мужчина думает, что дезодорант и освежитель дыхания "для девочек" у него может быть лишь одна партнерша - его рука.

Речь идет даже не об эпиляции всего тела (хотя волосатая спина больше подходит медведю, чем человеку), а об истинной гигиене и уходе за собой. От такого неандертальца лучше держаться подальше, ведь привычка к гигиене прививается с детства. А вы не мама, и не вам его переучивать.

Привязанность к матери

Среди многих недостатков мужчины - слишком тесная эмоциональная связь с матерью. Такие мужчины всю жизнь будут искать женщину, что станет для них юбкой, под которой можно спрятаться от "страшного мира".