Поведінка й звички чоловіків, які жінки визнають найогиднішими

Як не крути, а чоловіки не змінюються. Любителів повалятися на дивані, егоїстів і нечепур - греблю гати. З ким тільки не доводиться зустрічатися, жити і навіть бути у шлюбі жінкам. Які ж риси і звички найнайогидніші у чоловіках на думку жінок?

Егоїзм

Однією з головних слабкостей чоловіків є егоїзм. При цьому ч оловіки часто поводяться егоїстично, навіть не усвідомлюючи цього.

Психологи радять жінкам, яким трапився егоїст, бути обережними та вживати контрзаходів. Адже егоїзм призводить до нехтування партнером і сім’єю. Чи вам треба таке щастя, любі жінки?

Відчуття переваги

Якщо за фізичними характеристиками чоловік сильніший за жінку, це не означає, що він краще. К рім сили існують десятки важливіших аспектів.

Стережіться таких чоловіків.

Зарозумілість

Така характеристика відрізняє велику кількість чоловіків. Віра в те, що він завжди правий - те, чим вони часто грішать.

Зарозумілість - дуже погана вада, і єдиний спосіб вказати зарозумілому на його місце - це ізолювати його. Краще - подалі від себе.

Нечепурство

Якщо чоловік думає, що дезодорант і освіжувач дихання "для дівчаток" у нього може бути лише одна партнерка - його рука.

Мова йде навіть не про епіляцію всього тіла (хоча волохата спина більше підходить ведмедю, ніж людині), а про справжню гігієну та догляд за собою. Від такого неандертальця краще триматися подалі, адже звичка до гігієни прививається змалечку. А ви не мама, і не вам його перевчати.

Прив'язаність до матері

Серед багатьох недоліків чоловіка є надто тісний емоційний зв’язок із матір’ю. Такі чоловіки все життя шукатимуть жінку, яка стане для них спідницею, під якою можна сховатися від "страшного світу".