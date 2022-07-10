Поведінка й звички чоловіків, які жінки визнають найогиднішими
Як не крути, а чоловіки не змінюються. Любителів повалятися на дивані, егоїстів і нечепур - греблю гати. З ким тільки не доводиться зустрічатися, жити і навіть бути у шлюбі жінкам. Які ж риси і звички найнайогидніші у чоловіках на думку жінок?
Про це пише Blog Womantoday.
Егоїзм
Однією з головних слабкостей чоловіків є егоїзм. При цьому чоловіки часто поводяться егоїстично, навіть не усвідомлюючи цього.
Психологи радять жінкам, яким трапився егоїст, бути обережними та вживати контрзаходів. Адже егоїзм призводить до нехтування партнером і сім’єю. Чи вам треба таке щастя, любі жінки?
Відчуття переваги
Якщо за фізичними характеристиками чоловік сильніший за жінку, це не означає, що він краще. Крім сили існують десятки важливіших аспектів.
Стережіться таких чоловіків.
Зарозумілість
Така характеристика відрізняє велику кількість чоловіків. Віра в те, що він завжди правий - те, чим вони часто грішать.
Зарозумілість - дуже погана вада, і єдиний спосіб вказати зарозумілому на його місце - це ізолювати його. Краще - подалі від себе.
Нечепурство
Якщо чоловік думає, що дезодорант і освіжувач дихання "для дівчаток" у нього може бути лише одна партнерка - його рука.
Мова йде навіть не про епіляцію всього тіла (хоча волохата спина більше підходить ведмедю, ніж людині), а про справжню гігієну та догляд за собою. Від такого неандертальця краще триматися подалі, адже звичка до гігієни прививається змалечку. А ви не мама, і не вам його перевчати.
Прив'язаність до матері
Серед багатьох недоліків чоловіка є надто тісний емоційний зв’язок із матір’ю. Такі чоловіки все життя шукатимуть жінку, яка стане для них спідницею, під якою можна сховатися від "страшного світу".
Мамині синочки зазвичай не можуть впоратися з труднощами, і стають безпорадними перед найменшими негараздами.
Раніше ми писали про фатальні помилки чоловіків на першому побаченні, через які продовження їм точно "не світить".
Також повідомлялося, що жінки з такою особливістю зовнішності - найсамотніші.