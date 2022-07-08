Роковые ошибки мужчин на первом свидании: продолжения точно не будет!

Первое свидание - ваш шанс произвести правильное впечатление, чтобы отношения могли пойти дальше. Как же не "облажаться" во время встречи и общения?

Неопрятный внешний вид

Детали - это первое, на что смотрит женщина, когда идет на встречу с мужчиной. А убийца хорошего первого впечатления - это плохая гигиена.

Сюда же можно отнести и неприятный запах изо рта - так вы точно отпугнете всех женщин.

Прибытие с опозданием

Обычно женщины заставляют вас ждать. Мужчину, который опоздал на первое свидание более чем на 5 минут, прямо квалифицируют как безответственного и лишенного галантности.

Пошлость и грубость

Использование вульгарной и грубой лексики ни в коем случае не будет оружием соблазнения. Это ошибка, которая может стоить дорого, особенно для первого впечатления.

И дело даже не в ругани или неуважительном отношении к женщине. Это может быть, например, когда вы критикуете третье лицо, случайных прохожих, во время свидания.

Разговоры о бывших

Женщина сразу сделает вывод: либо вы все еще любите свою бывшую и не можете пережить разрыв, либо вы пытаетесь сравнить ее с женщиной перед вами. Иногда такое действие происходит самопроизвольно со стороны мужчины, однако это все равно ошибка.

Самоуверенность

Гордиться собой - это нормально, но быть претенциозным и самовлюбленным - это действительно неправильно. Вы не на собеседовании, где вам нужно хвастаться своими качествами и достижениями

Отсутствие галантности

Откройте перед ней двери авто или ресторана - вы покажете себя с лучшей стороны. Хорошие манеры и галантность - это всегда актуально.

Скупость

Некоторые женщины не воспринимают мужчину, который не оплачивает счет во время первой встречи. Так мужчина показывает, что не готов взять ответственность на себя во время отношений. Скупость никогда не приводила ко второму свиданию.

Желание затащить в постель на первом свидании

Если мужчина сразу пытается затащить вас в постель - это единственное, что его интересует. После такого последует отказ, а второй встречи точно уже не будет.