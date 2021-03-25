Потепление будет со снегом и дождями: конец марта готовит новые погодные сюрпризы

"Пятница постепенно подарит надежду на большее тепло в Украине. Температура воздуха на протяжении дня уже будет достигать человеческих +6 +12 градусов, хотя в ближайшую ночь еще хаотично будут бегать незначительные "минусы", - рассказала синоптик.

Она добавила, что сильный штормовой ветер утихнет и будет северного направления, максимум умеренный. А вот осадки еще задержатся в нескольких регионах.

"Осадки. Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. А завтра днем только на крайнем юге. Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе – антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше", - сообщила Диденко.

Карта погоды

На выходных немного потеплеет, но с понедельника температура воздуха снова пойдет вниз.

"В Киеве 26 марта будет солнечно и сравнительно тепло – днем около +8 градусов. В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного просядут вниз, но в целом следующая неделя вместе с прекраснейшим апрелем уже явно нас порадует вменяемыми градусами, ожидается до +12 +16 градусов", - обрадовала Диденко.

Карта погоды

А вот ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для "Украина 24" предупредила, что в южных и центральных областях ожидается мокрый снег и дожди.

"Будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт все еще находится, и будут осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. То есть сложные погодные условия", - рассказала синоптик.

Она отметила, что на выходных погода должна улучшиться, но с понедельника ожидается очередной атмосферный фронт, почти весенний – без снега, но с дождями.