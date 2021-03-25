Потепління буде зі снігом та дощами: кінець березня готує нові погодні сюрпризи

"П'ятниця поступово подарує надію на більше тепло в Україні. Температура повітря протягом дня вже буде досягати людських +6 +12 градусів, хоча в найближчу ніч ще хаотично будуть бігати незначні "мінуси", - розповіла синоптик.

Вона додала, що сильний штормовий вітер вщухне і буде північного напрямку, максимум помірний. А ось опади ще затримаються в декількох регіонах.

"Опади. Дощ і мокрий сніг залишаться в південній частині України та на південному сході. А завтра вдень лише на крайньому півдні. Значна частина території України опиниться в сухому повітрі – антициклон Margarethe буде витісняти фронти з циклоном якомога далі", - повідомила Діденко.

Карта погоди

На вихідних трохи потеплішає, але з понеділка температура повітря знову піде вниз.

"У Києві 26 березня буде сонячно і порівняно тепло – вдень близько +8 градусів. В суботу-неділю потеплішає ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи просядуть вниз, але в цілому наступний тиждень разом з найпрекраснішим квітнем вже явно порадує нас притомними градусами, очікується до +12 +16 градусів", - порадувала Діденко.

Карта погоди

А ось провідний синоптик Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для "Україна 24" попередила, що в південних і центральних областях очікується мокрий сніг і дощі.

"Будуть активні процеси завдяки тому, що там атмосферний фронт все ще перебуває, і будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Тобто складні погодні умови", - розповіла синоптик.

Вона зазначила, що на вихідних погода повинна покращитися, але з понеділка очікується черговий атмосферний фронт, майже весняний – без снігу, але з дощами.