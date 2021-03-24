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В Украину идет потепление: температура вырастет до +12

Новина українською → Украина, Среда 24 марта 2021 17:39
В Украину идет потепление: температура вырастет до +12 Фото: Владимирская горка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики прогнозируют, что погода в Украине в ближайшие дни начнет улучшаться. Ожидается потепление до +12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода на 25 марта

Завтра потепление придет в западные, северные и Киевскую области. Там прогнозируют облачную с прояснением и сухую погоду. Температура днем будет колебаться от +5 до +9 градусов, а ночью от -2 до -7.

На остальной территории страны ожидаются ливни. Там днем прогнозируют от +2 до +6 градусов, а ночью термометры покажут от -2 до +1 градуса.

В Украину идет потепление: температура вырастет до +12

Погода на 26 марта

В пятницу незначительные осадки сохранятся только в южных областях, там днем прогнозируют от +4 до +7, а ночью от -1 до +2. На остальной территории страны температура будет колебаться от +6 до +12 градусов, но ночью похолодает до -4, а местами до -8 градусов.

В Украину идет потепление: температура вырастет до +12

Погода на 27 марта

Выходные начнутся с сухой погоды на всей территории страны. Температура воздуха в областях будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла. Ночью также потеплеет, но еще будет держаться незначительный мороз. Синоптики прогнозируют от -2 до +2, а на Закарпатье температура опустится до -8.

В Украину идет потепление: температура вырастет до +12

Погода на 28 марта

В воскресенье западные, а также северные и центральные области снова накроют дожди. Однако дождливая погода не принесет похолодание. Так, синоптики прогнозируют по Украине от +7 до +12 градусов. Ночью термометры в областях покажут от 0 до +5.

В Украину идет потепление: температура вырастет до +12

Напомним, в Киеве сегодня прогнозировали сильный ветер. Непогода продержится до конца суток.

Кроме того, сегодня в Карпатах объявлен второй уровень снеголавинной опасности.

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