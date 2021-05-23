Полно неожиданностей и странных событий: гороскоп для всех знаков Зодиака с 24 по 30 мая

Овен

Неделя будет напряженной и лучше всего Овнам будет находиться вдали от шума и мирской суеты. Беспокоиться по поводу небольших неурядиц не стоит – все необходимое придет само, без лишних усилий. Приготовьтесь принимать подарки от судьбы, вас могут порадовать дети или самые близкие люди.

Телец

Ожидается незабываемая неделя и самые главные события развернутся на любовном фронте. По касательной зацепит также и финансовую сферу. Предстоят стремительные взлеты, но возможны и жесткие падения. Однако сила духа вам позволит достойно и легко перенести все встряски и выйти из сложных ситуаций.

Близнецы

Вам предстоит много работы, в том числе и домашней. Помните, что излишнее усердие может подорвать ваше здоровье. Астрологи рекомендуют брать паузы на отдых, проводить больше времени с друзьями, заниматься тем, что обязательно дает душевное успокоение и заряжает позитивными эмоциями.

Рак

Возможны различные неожиданные ситуации, но вы всегда и везде окажетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите удачу, которая просто плывет вам в руки. Появятся новые перспективы в карьере, финансовые дела будут складываться наилучшим образом. Будьте внимательны в вопросах здоровья – есть риск простудиться.

Лев

Звезды обещают сложности и потребуется много сил и энергии на поддержание огня в домашнем очаге. Одновременно с этим придется решать сложные рабочие вопросы и разруливать конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Постарайтесь все спорные вопросы решать мирно.

Дева

Наступает ваш звездный час и благодаря собственным усилиям и талантам ожидается прорыв в творчестве, любви. Возможны новые полезные знакомства и материальные приобретения. Откроются возможности для налаживания деловых связей. Новые знакомые в будущем могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Весы

Приготовьтесь много и напряженно работать, а вот с вознаграждением за свои усилия придется подождать. Не спешите делить шкуру неубитого медведя. Чтобы не остаться на мели, не совершайте крупные и дорогостоящие покупки. Во второй половине недели вам предстоят траты на семейные нужды.

Скорпион

Звезды приготовили вам серьезные сюрпризы и вас ожидает обожание со стороны других людей. Друзья и знакомые готовят вам подарки. С вашей стороны потребуется мудрость, чтобы легко и быстро решить все спорные вопросы дома и на работе. Если вдруг почувствуете, что не справляетесь – не стесняйтесь обращаться за помощью.

Стрелец

Возьмите паузу в общении и действиях, ничего важного не предпринимайте, своими тайнами и планами ни с кем не делитесь. Так вы сможете избежать неприятных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения отношения с коллегами по работе. Уделите внимание своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Козерог

Первая половина недели будет удачна для решения финансовых вопросов, для сотрудничества с партнерами. Деловые встречи и поездки будут удачными и перспективными. А вот во второй половине недели есть риск стать жертвой обмана -–будьте начеку! Домашние проблемы могут потребовать дополнительных расходов, может образоваться финансовый тупик – спланируйте свой бюджет.

Водолей

На этой неделе вы почувствуете прилив свежих сил и оптимизма, старые проблемы вам начнут казаться смешными. Есть шанс кардинально изменить жизнь к лучшему, благодаря энергичности, успешности и предпринимательской жилке. Могут обостриться проблемы с родными или знакомыми. Не самый удачный период для продвижения новых идей.

Рыбы

Не самый удачный период и вы будете немного не в форме. Не поддавайтесь унынию и постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес. Будьте аккуратны с деньгами, возможны непредвиденные траты на поездки, ремонт или лечение. Не исключены конфликты, которые будут вызваны вашими заблуждениями. Будьте осторожны и осмотрительны, не посвящайте других в свои планы.