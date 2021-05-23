Повно несподіванок і дивних подій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 24 по 30 травня

Овен

Тиждень буде напруженим і найкраще Овнам буде перебувати далеко від шуму і мирської суєти. Турбуватися з приводу невеликих негараздів не варто – все необхідне прийде саме, без зайвих зусиль. Приготуйтеся приймати подарунки від долі, вас можуть порадувати діти або найближчі люди.

Телець

Очікується незабутній тиждень і найголовніші події розгорнуться на любовному фронті. По дотичній зачепить також і фінансову сферу. Чекають стрімкі злети, але можливі й жорсткі падіння. Однак сила духу вам дозволить гідно і легко перенести всі струси та вийти зі складних ситуацій.

Близнюки

Вам належить багато роботи, в тому числі й домашньої. Пам'ятайте, що зайва старанність може підірвати ваше здоров'я. Астрологи рекомендують брати паузи на відпочинок, проводити більше часу з друзями, займатися тим, що обов'язково дає душевне заспокоєння і заряджає позитивними емоціями.

Рак

Можливі різні несподівані ситуації, але ви завжди й скрізь опинитеся у виграші та на висоті. Не пропустіть удачу, яка просто пливе вам в руки. З'являться нові перспективи в кар'єрі, фінансові справи будуть складатися найкращим чином. Будьте уважні в питаннях здоров'я - є ризик застудитися.

Лев

Зірки обіцяють складності й буде потрібно багато сил і енергії на підтримку вогню в домашньому вогнищі. Одночасно з цим доведеться розв'язувати робочі питання і розрулювати конфлікти з колегами та діловими партнерами. Постарайтеся все спірні питання вирішувати мирно.

Діва

Настає ваш зоряний час і завдяки власним зусиллям і талантам очікується прорив у творчості, любові. Можливі нові корисні знайомства і матеріальні придбання. Відкриються можливості для налагодження ділових зв'язків. Нові знайомі в майбутньому можуть зіграти важливу роль у вашому житті.

Терези

Приготуйтеся багато і напружено працювати, а ось з винагородою за свої зусилля доведеться почекати. Не поспішайте ділити шкуру невбитого ведмедя. Щоб не залишитися на мілині, не робіть великі та дорогі покупки. У другій половині тижня вас чекають витрати на сімейні потреби.

Скорпіон

Зірки приготували вам серйозні сюрпризи й вас чекає обожнювання з боку інших людей. Друзі та знайомі готують вам подарунки. З вашого боку буде потрібна мудрість, щоб легко і швидко розв'язати спірні питання вдома і на роботі. Якщо раптом відчуєте, що не справляєтеся – не соромтеся звертатися за допомогою.

Стрілець

Візьміть паузу в спілкуванні та діях, нічого важливого не робіть, своїми таємницями та планами ні з ким не діліться. Так ви зможете уникнути неприємних розмов з близькими людьми й бурхливого з'ясування відносини з колегами по роботі. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Не налягайте на шкідливу їжу і не переїдайте.

Козоріг

Перша половина тижня буде вдала для розв'язання фінансових питань, для співпраці з партнерами. Ділові зустрічі та поїздки будуть вдалими й перспективними. А ось у другій половині тижня є ризик стати жертвою обману - будьте напоготові! Домашні проблеми можуть спричинити додаткові витрати, може утворитися фінансовий глухий кут - сплануйте свій бюджет.

Водолій

На цьому тижні ви відчуєте прилив свіжих сил і оптимізму, старі проблеми вам почнуть здаватися смішними. Є шанс кардинально змінити життя на краще, завдяки енергійності, успішності та підприємницькій жилці. Можуть загостритися проблеми з рідними або знайомими. Це не найвдаліший період для просування нових ідей.

Риб

Не найвдаліший період і ви будете трохи не в формі. Не піддавайтеся зневірі та постарайтеся не реагувати на критику на свою адресу. Будьте обережні з грошима, можливі непередбачені витрати на поїздки, ремонт або лікування. Не виключені конфлікти, які будуть викликані вашими помилками. Будьте обережні та обачні, не присвячуйте інших у свої плани.