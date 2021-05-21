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Названы главные счастливчики лета 2021 среди знаков Зодиака: ищите себя среди избранных!

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Пятница 21 мая 2021 06:00
Названы главные счастливчики лета 2021 среди знаков Зодиака: ищите себя среди избранных! Фото: Гороскоп на лето 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на лето 2021 расскажет про знаки Зодиака, которых ждет много успеха, везения и уникальных шансов. Кому солнечные месяцы подарят новые возможности и перемены - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет marieclaire.

Близнецы

Для вас, Близнецы, наступает отличное время для того, чтобы кардинально сменить род деятельности. Никаких серьезных препятствий на своем пути вы не встретите. В целом все сложится для вас наилучшим образом. Летом у вас может появиться идея сменить прическу - дерзайте, новый образ принесет успех.

Лев

Львов ждут грандиозные успехи на профессиональном поприще. Это может привлечь к вам новых людей, которые захотят объединить с вами усилия, чтоб совместно идти к цели. Но не забывайте больше ходить и двигаться - вашему телу нужны физические нагрузки в этот период.

Козерог

У Козерогов настанет хорошее время для здоровой конкуренции на профессиональном поприще. Ваши шансы значительно выше, чем у тех, кто вам противостоит. Главное - четкий план. Но будьте осторожны с разными аллергенами - могут возникнуть неприятные реакции.

Ранее знаменитый астролог Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которых в июне 2021 ждет особенная удача.

Также астролог предупредила про важный период, связанный с ингрессией Юпитера в Рыбы и рассказала, кто добьется наибольших успехов в это время.

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