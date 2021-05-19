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Павел Глоба назвал везунчиков среди знаков Зодиака, которые скоро встретят настоящую любовь

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Среда 19 мая 2021 06:00
Павел Глоба назвал везунчиков среди знаков Зодиака, которые скоро встретят настоящую любовь Фото: Гороскоп на май 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В гороскопе на неделю Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которые смогут встретить настоящую любовь. Астролог посоветовал этим везунчикам воспользоваться уникальным шансом до воскресенья 23 мая, который им подарят звезды и планеты.

Об этом пишет slovofraza.com.

Дева

Для Дев это время ознаменуется активным поиском второй половинки. Вам захочется внимания, комплиментов, подарков, флирта. Если вы задумались о серьезных отношениях, не форсируйте события, лучше проверьте как следует партнера на совместимость. Займитесь внешностью, возьмите перерыв от работы и насладитесь приятными моментами.

Весы

В любовной сфере у Весов все будет "цвести и пахнуть". Вас ждет много приятных встреч, а отношения могут развиваться очень стремительно. В уже существующих отношениях очень важно почаще прислушиваться к мнению второй половинки. На выходных астролог рекомендует отправиться на дачу, на природу с любимым человеком.

Козерог

Козерогам в отношениях Павел Глоба советует научиться слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного знака будут в эпицентре мая красивы и притягательны, как сама весенняя природа. Вам стоит этим воспользоваться.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым лето 2021 принесет невероятное везение и успех.

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