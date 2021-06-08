Погода станет невыносимой: на Украину надвигаются жуткие грозы

На востоке дожди и грозы синоптики прогнозируют и в ночное время, и днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.

В южной части страны также прогнозируются грозы, кратковременные дожди, возможны ливни и град. Ночью в регионе от +12 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +25 градусов. В Крыму пройдет гроза, ночью будет идти дождь. Температура воздуха ночью +13 +15 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

На севере страны гроза, кратковременные дожди и ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +14 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Западные области окажутся в зоне действия грозового циклона, местами пройдут кратковременные дожди, ливни и град. Ночью в регионе от +11 до +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов, местами до +26 градусов.

В центральной части страны грозы, ливни. Ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

В Киеве 8 июня пройдет гроза. Ночью возможен дождь. Ночная температура воздуха в столице +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 8 июня