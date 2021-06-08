Погода стане нестерпною: на Україну насуваються моторошні грози

На сході дощі та грози синоптики прогнозують і в нічний час, і вдень. Температура повітря вночі коливатиметься від + 11 до + 14 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 21 + 23 градусів.

У південній частині країни також прогнозуються грози, короткочасні дощі, можливі зливи та град. Вночі в регіоні від +12 до +15 градусів, вдень повітря прогріється до +23 + 25 градусів. У Криму пройде гроза, вночі йтиме дощ. Температура повітря вночі + 13 +15 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

На півночі країни гроза, короткочасні дощі та зливи. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +12 +14 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

Західні області опиняться в зоні дії грозового циклону, місцями пройдуть короткочасні дощі, зливи та град. Вночі в регіоні від +11 до +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів, місцями до +26 градусів.

У центральній частині країни грози, зливи. Вночі + 12 +14 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

У Києві 8 червня пройде гроза. Вночі можливий дощ. Нічна температура повітря в столиці + 13 +15 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 8 червня