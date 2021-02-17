Погода готовит неприятный сюрприз нескольким областям: синоптики сделали предупреждение

На востоке ожидается снег, местами мокрый снег и снег с дождем. Налетит сильный штормовой ветер. В ночные часы температура составит от -13 до -10 градусов, днем в большинстве областей от -6 до -4 градусов.

В южной части страны будет идти снег, местами сильный, а в Херсоне – снежные ливни. Температура воздуха ночью составит от -6 до -4 градусов, днем ожидается от -4 до -2 градусов. В Крыму снег с дождем, сильный ветер, ночью до -6 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

На севере без существенных осадков, но ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от -15 до -13 градусов, днем от -10 до -8 градусов.

В западной части страны снег будет идти только ночью, к утру он закончится. Снежить днем будет только в Ивано-Франковске. Ночная температура воздуха будет колебаться от -12 до -7 градусов, на Закарпатье около -6 градусов. Днем в большинстве областей ожидается сильный штормовой ветер, от -6 до -2 градусов. Более сильные морозы задержатся на Волыни и в Житомирской области.

В центральных областях синоптики прогнозируют снег и морозы. Ночью в регионе от -12 до -10 градусов, днем от -6 до -2 градусов. Ожидается штормовой ветер.

В Киеве 18 февраля без существенных осадков, ветер северный, умеренный. Ночью температура опустится до -16 -14 градусов, днем столбики термометров покажут от -12 до -10 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 18 февраля