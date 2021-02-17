Погода готує неприємний сюрприз у кількох областях: синоптики зробили попередження

На сході очікується сніг, місцями мокрий сніг та сніг з дощем. Налетить сильний штормовий вітер. У нічні години температура складе від -13 до -10 градусів, вдень у більшості областей від -6 до -4 градусів.

У південній частині країни буде йти сніг, місцями сильний, а в Херсоні – снігові зливи. Температура повітря вночі складе від -6 до -4 градусів, вдень очікується від -4 до -2 градусів. У Криму сніг з дощем, сильний вітер, вночі -6 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

На півночі без істотних опадів, але очікується сильний вітер з поривами. Вночі від -15 до -13 градусів, вдень від -10 до -8 градусів.

У західній частині країни сніг буде йти тільки вночі, до ранку він закінчиться. Сніжитиме вдень буде тільки в Івано-Франківську. Нічна температура повітря коливатиметься від -12 до -7 градусів, на Закарпатті близько -6 градусів. Вдень у більшості областей очікується сильний штормовий вітер, від -6 до -2 градусів. Найсильніші морози затримаються на Волині та в Житомирській області.

У центральних областях синоптики прогнозують сніг та морози. Вночі в регіоні від -12 до -10 градусів, вдень від -6 до -2 градусів. Очікується штормовий вітер.

У Києві 18 лютого без істотних опадів, вітер північний, помірний. Вночі температура опуститься до -16 -14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -12 до -10 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 18 лютого