На Украину обрушится новая порция холода: синоптик сообщила, где ударят морозы

В Украину идет новая порция лютых морозов. Так, 18 февраля практически на всей территории нашей страны будет преобладать сухая погода с существенными минусами.

Об этом написала на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"18-го февраля, завтра, температура воздуха после прошлой ночи немного повысится, хотя все равно - мороз. Ближайшей ночью в Украине ожидается -7-14 градусов, на северо-востоке -15-22 градуса, на юге и западе -3-9 градусов, на Закарпатье около нуля", - рассказала синоптик.

В четверг днем ​​в северных областях будет мороз от -7 до -14 градусов, на остальной территории будет от -2 -7 градусов, на юге -2 + 3, на Закарпатье и в Крыму + 1 + 5 градусов.

Снег 18 февраля возможен только на Западе страны, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории снежных осадков не прогнозируется.

Диденко предупредила украинцев, что 19-го февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода. Столбики термометров будут опускаться местами до -24-29 градусов!

"В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем ​​18-го февраля температура воздуха будет примерно одинаковой - 10-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16-18 градусов", - сообщила эксперт.

В ночь на пятницу морозы в столице могут опуститься до -20 градусов.

Также Диденко сообщила, что с понедельника 22 февраля в Украину придет оттепель. Температура будет плюсовая и людям заранее нужно позаботиться об удобной и непромокаемой обуви.