Переведите часы и не ешьте мясо: какой день 27 марта и что нельзя делать сегодня

27 марта отмечается Международный день театра, а Украина переходит на летнее время. В православной церкви чтят память преподобного Венедикта Нурсийского, а также иконы Богородицы Феодоровской. В народе день называли Федоровым, Венедиктовым и он имел особые традиции.
Что можно и нельзя делать 27 марта, приметы, традиции, у кого день ангела и какие выдающиеся события произошли - читайте ниже в материале Lite.
Сегодня последнее воскресенье марта - часы нужно перевести на час вперед в 03:00.
В этот день раньше поклонялись домашнему скоту, ухаживали за животными. День еще называли Федор-скотовод, так как скот сегодня в особом почете. Скот выводили на двор, скребли и чистили, заговаривали от беспокойства и от дурного глаза.
Сегодня нельзя есть мясо, даже если вы не соблюдаете пост. Мясные продукты нельзя заменить молочными продуктами.
В этот день заговаривают детский испуг. Если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть дитя.
Считается, что люди, родившиеся 27 марта, любят перемены. В качестве талисмана им следует носить тигровый глаз, топаз и янтарь.
Бенедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий, Роман. Не забудьте поздравить родных и знакомых с Днем ангела!
1854 - Англия и Франция объявили войну России (ранее это сделала Турция).
1860 - житель Нью-Йорка Майкл Бирн запантеировал корягу.
1914 - И. Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч.
1998 - FDA разрешило применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции.
2014 - Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не участвовали в голосовании.
Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы 2022.
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