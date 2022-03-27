Переведіть годинники і не їжте м'ясо: який день 27 березня і що не можна робити сьогодні

27 березня відзначається Міжнародний день театру, а Україна переходить на літній час. У православній церкві шанують пам'ять преподобного Венедикта Нурсійського, а також ікони Богородиці Феодорівської. В народі день називали Федоровим, Венедиктовим і він мав особливі традиції.
Що можна і не можна робити 27 березня, прикмети, традиції, у кого день ангела і які визначні події сталися - читайте нижче в матеріалі Lite.
Сьогодні остання неділя березня - годинники в Україні треба перевести на годину вперед о 03:00.
У цей день раніше поклонялися домашній худобі, доглядали за тваринами. День ще називали Федір-скотар, так як худоба сьогодні в особливій пошані. Худобу виводили на двір, шкребли і чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.
Сьогодні не можна їсти м'ясо, навіть якщо ви не дотримуєтеся посту. М'ясні продукти не можна замінити молочними продуктами.
У цей день заговорюють дитячий переляк. Якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.
Вважається, що люди, які народилися 27 березня, люблять зміни. В якості талісмана їм слід носити тигрове око, топаз і бурштин.
Бенедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій, Роман. Не забудьте привітати рідних та знайомих з Днем ангела!
1854 - Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).
1860 - мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.
1914 - І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами - 106 км/год.
1998 - FDA дозволило застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer при еректильній дисфункції.
2014 - Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.
Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022.
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