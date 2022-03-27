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Переведіть годинники і не їжте м'ясо: який день 27 березня і що не можна робити сьогодні

Фото: Яке свято 27 березня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

27 березня відзначається Міжнародний день театру, а Україна переходить на літній час. У православній церкві шанують пам'ять преподобного Венедикта Нурсійського, а також ікони Богородиці Феодорівської. В народі день називали Федоровим, Венедиктовим і він мав особливі традиції.

Що можна і не можна робити 27 березня, прикмети, традиції, у кого день ангела і які визначні події сталися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Важливі традиції 27 березня, що треба зробити

Сьогодні остання неділя березня - годинники в Україні треба перевести на годину вперед о 03:00.

У цей день раніше поклонялися домашній худобі, доглядали за тваринами. День ще називали Федір-скотар, так як худоба сьогодні в особливій пошані. Худобу виводили на двір, шкребли і чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.

Сьогодні не можна їсти м'ясо, навіть якщо ви не дотримуєтеся посту. М'ясні продукти не можна замінити молочними продуктами.

У цей день заговорюють дитячий переляк. Якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.

Що не можна робити на Федора

  • Дивитися в дзеркало, особливо людям похилого віку - вважалося, що це витягує життєву силу.
  • Колоти дрова, точити ножі, а також брати в руки зброю - це може привести до сварок.
  • Ходити на полювання.

Приказки та прикмети 27 березня

  • Грім у цей день - рік буде врожайним і родючим.
  • Якщо на вулиці мороз - прикмета, що холод протримається ще тиждень.
  • Сонце ховається у хмарах 27 березня - наступного тижня буде тепло.

Вважається, що люди, які народилися 27 березня, люблять зміни. В якості талісмана їм слід носити тигрове око, топаз і бурштин.

Іменини у цей день святкують:

Бенедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій, Роман. Не забудьте привітати рідних та знайомих з Днем ангела!

Що важливого сталося в цей день

1854 - Англія і Франція оголосили війну Росії (раніше це зробила Туреччина).

1860 - мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.

1914 - І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами - 106 км/год.

1998 - FDA дозволило застосування перорального засобу «Віагра» компанії Pfizer при еректильній дисфункції.

2014 - Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022.

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