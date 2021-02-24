Перепады больше 20 градусов и снегопады: погода снова приготовила сюрприз

В восточных областях ожидается холодная погода, снег пройдет ночью в Днепре и Полтаве, в остальных областях сухо. Ночная температура воздуха составит от -19 до -14 градусов, в Днепре и Полтаве -13 -9 градусов. Днем в большинстве областей от -8 до -3 градусов.

На юге без существенных осадков, днем небольшая облачность. Температура воздуха ночью от -6 до -3 градусов, в Одессе до 0 градусов. Днем ожидается от -3 до +1 градуса. В Крыму без осадков, ночью от -6 до -4 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В северных областях синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем. Ночью в регионе от -13 до -11 градусов, днем ожидается от -7 до -3 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, возможен небольшой снег с дождем только в Житомирской области. Ночью в регионе от -4 до -1 градуса, днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, в Ужгороде до +11 градусов.

В центральной части будет идти мокрый снег, снег с дождем, снег. Ночная температура будет колебаться от -7 до -4 градусов, днем от -2 до +2 градусов.

В Киеве 24 февраля ночью будет идти снег, а днем – снег с дождем. Температура воздуха составит в ночные часы -6 -4 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 24 февраля