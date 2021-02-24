Перепади понад 20 градусів і снігопади: погода знову приготувала сюрприз

У східних областях очікується холодна погода, сніг пройде вночі в Дніпрі та Полтаві, в інших областях сухо. Нічна температура повітря складе від -19 до -14 градусів, у Дніпрі та Полтаві -9 -13 градусів. Вдень у більшості областей від -8 до -3 градусів.

На півдні без істотних опадів, вдень невелика хмарність. Температура повітря вночі від -6 до -3 градусів, в Одесі до 0 градусів. Вдень очікується від -3 до +1 градуса. У Криму без опадів, вночі від -6 до -4 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

У північних областях синоптики прогнозують мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі в регіоні від -13 до -11 градусів, вдень очікується від -7 до -3 градусів.

У західній частині країни опади не прогнозуються, можливий невеликий сніг з дощем тільки в Житомирській області. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів, в Ужгороді до +11 градусів.

У центральній частині буде йти сніг, мокрий сніг, сніг з дощем, сніг. Нічна температура коливатиметься від -7 до -4 градусів, вдень від -2 до +2 градусів.

У Києві 24 лютого вночі буде йти сніг, а вдень – сніг з дощем. Температура повітря становитиме вночі -6 -4 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 24 лютого