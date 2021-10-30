Переломные моменты и кардинальные изменения: женский гороскоп с 1 по 7 ноября

Гороскоп на ноябрь 2021 года говорит о том, что первая неделя этого месяца принесет внезапные ситуации, переломные моменты и кардинальные изменения в жизни. Период станет ярким, сильным и решительным. Возможны новые знакомства, разрыв старых связей, завершение проектов или их начало. В конце этой недели могут быть события, которые повлияют на ход событий до конца 2021 года.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 1 по 7 ноября. Об этом информирует FTimes.

Овен

Приготовьтесь к тому, что неделя будет наполнена различными хлопотами. Вам предстоит поменять что-то в той жизни, которая вас окружает. Если никаких значимых событий не будет – наведите порядок на рабочем столе или на рабочем месте, сделайте перестановку, добавьте элементов. Это поможет привлечь в вашу жизнь успех и притянет удачу в профессиональной деятельности.

Телец

На этой неделе можете село приступить к реализации творческих идей. Если у вас таких нет, то ближайшие дни – самое удачное время для того, чтобы начать придумывать что-то необычное и оригинальное. А потом обязательно воплотите это в реальность. Это привлечет в вашу жизнь единомышленников и полезные знакомства.

Близнецы

Начало ноября окажется непростым периодом и Близнецам придется на некоторое время забыть о собственных интересах. Вы будете пытаться помогать всем и каждому, а на себя времени просто не останется. Постарайтесь правильно распределить свои ресурсы, время и силы. И обязательно найти все для себя самой.

Рак

С 1 по 7 ноября Ракам стоит быть особенно осторожными и внимательными. Есть большой риск что-то себе сломать и попасть в другие неприятности. Будьте аккуратны на дороге и в обращении с любыми вещами. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и будьте постоянно на чеку.

Лев

Неделя принесет много хлопот с бумажной документацией. Постарайтесь ничего не откладывать на потом – выполняйте всю работу сразу, принимайте решения быстро и легко. Иначе все эти нерешенные задачи и вопросы начнут накапливаться в геометрической прогрессии, сроки будут сорваны, а это потянет за собой более серьезные неприятности.

Дева

Первая неделя ноября для Дев станет периодом настоящего прорыва вперед – постарайтесь не упустить такой шанс и возможности. Звезды укажут вам путь в будущее и помогут достичь успеха. Найдите время, чтобы провести дома генеральную уборку. Это позволит впустить в вашу жизнь обновленную позитивную энергию.

Весы

Ближайшая неделя будет особо удачна для начинаний и новых проектов. Весам стоит заняться абсолютно новыми направлениями и задачами. Именно в них вас ожидает большой успех и удача. А все текущие задачи и вопросы решатся сами собой, без особого труда.

Скорпион

В ближайшую неделю Скорпионам стоит быть внимательнее и осторожнее, так как 4 ноября произойдет Новолуние в этом знаке. Это космическое событие может привлечь хаос и неразбериху в различных сферах. Не стоит браться за что-то непонятное и непроверенное, не стоит рисковать.

Стрелец

Все крупные бытовые задачи на этой неделе Стрельцам стоит отложить, так как есть риск неприятностей в этом направлении. Если избежать их не получается совершенно, то не занимайтесь ими в одиночку. Компания единомышленников или близких друзей помогут вам избежать серьезной ошибки.

Козерог

Первые дни ноября будут довольно сумбурными, но после 5 числа ситуация начнет кардинально меняться, так как Венера войдет в знак Козерога. Для вас этот период станет очень ярким, могут быть внезапные озарения, а интуиция будет просто на высоте. Постарайтесь воспользоваться таким подарком от звезд.

Водолей

На предстоящей неделе Водолеев ждет множество важных и ответственных дел. Подойдите к решению задач и вопросов со всей своей серьезностью, тщательно составьте план действий на неделю и ни при каких обстоятельствах от него не отступайте.

Рыбы

Вам в первую неделю ноября придется решить какие-то старые вопросы, которые вы давно уже откладываете на потом. Именно сейчас у вас получится быстро и легко разобраться с такими задачами. Все ваши активные действия принесут ощутимый результат и то, что произойдет благодаря вашей целеустремленности, приятно удивит вас в будущем.