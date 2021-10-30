Переломні моменти і кардинальні зміни: жіночий гороскоп з 1 по 7 листопада

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що перший тиждень цього місяця принесе раптові ситуації, переломні моменти та кардинальні зміни в житті. Період стане яскравим, сильним і рішучим. Можливі нові знайомства, розрив старих зв'язків, завершення проєктів або їх початок. Наприкінці цього тижня можуть бути події, які вплинуть на хід подій до кінця 2021 року.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 1 по 7 листопада. Про це інформує FTimes.

Овен

Приготуйтеся до того, що тиждень буде наповнений різними клопотами. Вам належить поміняти щось в тому житті, яке вас оточує. Якщо ніяких значущих подій не буде - наведіть порядок на робочому столі або на робочому місці, зробіть перестановку, додайте елементів. Це допоможе залучити у ваше життя успіх і притягне удачу в професійній діяльності.

Телець

На цьому тижні можете приступити до реалізації творчих ідей. Якщо у вас таких немає, то найближчі дні – найвдаліший час для того, щоб почати придумувати щось незвичайне та оригінальне. А потім обов'язково втілюйте це в реальність. Це приверне у ваше життя однодумців і корисні знайомства.

Близнюки

Початок листопада виявиться непростим періодом і Близнюкам доведеться на деякий час забути про власні інтереси. Ви будете намагатися допомагати всім і кожному, а на себе часу просто не залишиться. Постарайтеся правильно розподілити свої ресурси, час і сили. І обов'язково знайти все для себе самої.

Рак

З 1 по 7 листопада Ракам варто бути особливо обережними та уважними. Є великий ризик щось собі зламати та потрапити в інші неприємності. Будьте обережні на дорозі та в поводженні з будь-якими речами. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і будьте постійно на чеку.

Лев

Тиждень принесе багато клопоту з паперовою документацією. Постарайтеся нічого не відкладати на потім – виконуйте всю роботу відразу, приймайте рішення швидко і легко. Інакше всі ці невирішені завдання і питання почнуть накопичуватися в геометричній прогресії, терміни будуть зірвані, а це потягне за собою більш серйозні неприємності.

Діва

Перший тиждень листопада для Дів стане періодом справжнього прориву вперед - постарайтеся не упустити такий шанс і можливості. Зірки вкажуть вам шлях у майбутнє і допоможуть досягти успіху. Знайдіть час, щоб провести вдома генеральне прибирання. Це дозволить впустити у ваше життя оновлену позитивну енергію.

Терези

Найближчий тиждень буде особливо вдалий для починань і нових проєктів. Терезам варто зайнятися абсолютно новими напрямками та завданнями. Саме в них вас чекає великий успіх і удача. А все нагальні завдання і питання вирішаться самі собою, без особливих зусиль.

Скорпіон

У найближчий тиждень Скорпіонам варто бути уважніше та обережніше, через те, що 4 листопада відбудеться молодик в цьому знаку. Ця космічна подія може залучити хаос і плутанину в різних сферах. Не варто братися за щось незрозуміле і неперевірене, не варто ризикувати.

Стрілець

Всі великі побутові завдання на цьому тижні Стрільцям варто відкласти, оскільки є ризик неприємностей в цьому напрямку. Якщо уникнути їх не виходить зовсім, то не займайтеся ними поодинці. Компанія однодумців або близьких друзів допоможуть вам уникнути серйозної помилки.

Козоріг

Перші дні листопада будуть досить сумбурними, але після 5 числа ситуація почне кардинально змінюватися, тому, що Венера увійде в знак Козерога. Для вас цей період стане дуже яскравим, можуть бути раптові осяяння, а інтуїція буде просто на висоті. Постарайтеся скористатися таким подарунком від зірок.

Водолій

На майбутньому тижні Водоліїв чекає безліч важливих і відповідальних справ. Підійдіть до вирішення завдань і питань з усією своєю серйозністю, ретельно складіть план дій на тиждень і ні за яких обставин від нього не відступайте.

Риби

Вам в перший тиждень листопада доведеться розв'язувати старі питання, які ви давно вже відкладаєте на потім. Саме зараз у вас вийде швидко і легко розібратися з такими завданнями. Всі ваші активні дії принесуть відчутний результат і те, що відбудеться завдяки вашій цілеспрямованості, приємно здивує вас в майбутньому.