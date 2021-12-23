Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака ждут неожиданные сюрпризы и подарки

Гороскоп на 23 декабря 2021 года от Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которых сегодня ждут неожиданные сюрпризы и подарки. Также астролог отметил, у кого могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Об этом пишет SlovoFraza.
Овен
Овнам день принесет неожиданные сюрпризы и подарки. Кроме того, это удачный день для того, чтобы выиграть в каком-нибудь розыгрыше. Смелее пробуйте свои силы.
Близнецы
Ваше самочувствие сегодня может внезапно ухудшиться. Причинами плохого настроения могут стать люди из прошлого, о которых вы решите вспомнить.
Лев
Сегодняшний день для Львов будет удачным для осуществления торговых операций. Также вы можете отправляться в поездки, не опасаясь никаких неприятностей по дороге.
Дева
Сегодня Девы узнают приятную новость. При этом ваше настроение будет прекрасным весь день. Также это удачный день для важных звонков и любых договоренностей.
Рыбы
Рыбы сегодня будут вознаграждены за свою щедрость. Вы сможете почувствовать все те эмоции, которые испытывали другие люди, когда вы делали им добро.
Напомним, названы главные неудачники среди знаков Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой".
Ранее Павел Глоба предрек богатство этим знакам Зодиака в 2022 году.