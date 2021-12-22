Названы главные неудачники среди знаков Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"
Гороскоп на 2022 год расскажет про три знака Зодиака, которым предстоящий год Черного Водяного Тигра принесет ряд проблем, трудностей, препятствий. Проверьте, есть ли ваш знак в списке, и узнайте, как пережить "черную полосу", выйдя из нее без потерь.
Об этом пишет SlovoFraza.
Телец
Проблемными для представителей знака станет начало года и конец лета. Астрологи говорят, что вы можете столкнуться с множеством трудностей. Остальные месяцы года пройдут размеренно.
Один из самых полезных жизненных навыков в эти двенадцать месяцев - умение оперативно выбрасывать из головы плохие мысли и воспоминания. Постарайтесь мыслить позитивнее.
Лев
В 2022 году вас ждет много мелких, но очень неприятных неудач. При этом и побед будет немало, поэтому в итоге год выйдет очень продуктивным.
Все, что вам нужно - это невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие. Если постоянно переживать, то может не остаться сил на работу и любовь. Будьте добрее к окружающим вас людям.
Водолей
У Водолеев будут периодические проблемы с Фортуной. Чтобы все получалось гораздо чаще, вам стоит доводить все свои дела до конца. Также полезно будет выполнять данные ранее обещания. Астрологи советуют воздержаться от критики в адрес близких людей, вам понадобиться их поддержка.
При этом чем меньше Водолеи станут вмешиваться в жизнь окружающих, тем будет лучше. Желательно сфокусироваться на себе.
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