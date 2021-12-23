Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекають несподівані сюрпризи та подарунки

Гороскоп на 23 грудня 2021 року від Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, яких сьогодні чекають несподівані сюрпризи і подарунки. Також астролог зазначив, у кого можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Про це пише SlovoFraza.
Овен
Овнам день принесе несподівані сюрпризи і подарунки. Крім того, це вдалий день для того, щоб виграти в якомусь розіграші. Сміливіше пробуйте свої сили.
Близнюки
Ваше самопочуття сьогодні може раптово погіршитися. Причинами поганого настрою можуть стати люди з минулого, про яких ви вирішите згадати.
Лев
Сьогоднішній день для Львів буде вдалим для здійснення торгових операцій. Також ви можете вирушати в поїздки, не побоюючись ніяких неприємностей по дорозі.
Діва
Сьогодні Діви дізнаються приємну новину. При цьому ваш настрій буде прекрасним весь день. Також це вдалий день для важливих дзвінків і будь-яких домовленостей.
Риби
Риби сьогодні будуть винагороджені за свою щедрість. Ви зможете відчути всі ті емоції, які відчували інші люди, коли ви робили їм добро.
Нагадаємо, названі головні невдахи серед знаків Зодіаку, для яких 2022 рік стане "чорною смугою".
Раніше Павло Глоба передрік багатство цим знакам Зодіаку в 2022 році.