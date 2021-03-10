Павел Глоба назвал баловней судьбы среди знаков Зодиака, которым сильно повезет в марте
Гороскоп на март 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым звезды готовят ряд уникальных шансов добиться желаемого в любви, финансах, карьере. Кто эти баловни судьбы - читайте в нашем весеннем прогнозе от известного астролога Павла Глобы.
Об этом пишет dailyhoro.
Овен
Овнов по заслугам можно назвать мартовскими баловнями судьбы. Если вы ищете новую работу или хотите начать свое дело - у вас все получится именно в этом месяце. Все, что вам нужно - немного дипломатичности и стремления идти на компромиссы. Во второй половине месяца остерегайтесь энергетических вампиров, которые могут вытянуть из вас жизненные силы и привести к появлению проблем.
Близнецы
Близнецов ждет удача на всех фронтах из-за благоприятного положения Венеры. В целом март для вас станет временем, прекрасно подходящим для путешествий, новых знакомств и преображения души и тела. А вот последняя декада месяца может быть непредсказуемой и не во всем благоприятной - вам стоит быть бдительнее.
Скорпион
Амурная сфера жизни будет ведущей для Скорпионов в марте. Прекратите уходить в работу и займитесь поисками второй половинки. В финансовой сфере большая удача ждет тех, кто занят в творчестве. Скорпионы, которые работают интеллектуально, смогут существенно повысить свои доходы, эффективность труда.
Стрелец
Стрельцам улыбнется удача во всех жизненных направлениях. Очень повезет тем, кто находится в поиске любви. Звезды хотят, чтобы Стрельцы научились прощать обиды, дав зажить старым ранам. Все проблемы марта пройдут очень быстро и не оставят негативного следа в памяти этих людей. Их ждет период очищения от обид и ментальной грязи.
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