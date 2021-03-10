Павло Глоба назвав пестунчиків долі серед знаків Зодіаку, яким сильно пощастить у березні
Гороскоп на березень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким зірки готують ряд унікальних шансів домогтися бажаного в любові, фінансах, кар'єрі. Хто ці пестуни долі - читайте в нашому весняному прогнозі від відомого астролога Павла Глоби.
Про це пише dailyhoro.
Овен
Овнів по заслугах можна назвати березневими пестунами долі. Якщо ви шукаєте нову роботу або хочете почати свою справу - у вас все вийде саме в цьому місяці. Все, що вам потрібно - трохи дипломатичності і прагнення йти на компроміси. У другій половині місяця остерігайтеся енергетичних вампірів, які можуть витягнути з вас життєві сили і призвести до появи проблем.
Близнюки
Близнюків чекає удача на всіх фронтах через сприятливе положення Венери. В цілому березень для вас стане часом, що прекрасно підходить для подорожей, нових знайомств і преображення душі і тіла. А ось остання декада місяця може бути непередбачуваною і не у всьому сприятливою - вам варто бути уважнішими.
Скорпіон
Амурна сфера життя буде провідною для Скорпіонів у березні. Припиніть йти на роботу і займіться пошуками другої половинки. У фінансовій сфері велика удача чекає тих, хто зайнятий у творчості. Скорпіони, які працюють інтелектуально, зможуть суттєво підвищити свої доходи, ефективність праці.
Стрілець
Стрільцям усміхнеться удача в усіх життєвих напрямах. Дуже пощастить тим, хто знаходиться в пошуку кохання. Зірки хочуть, щоб Стрільці навчилися прощати образи, давши зажити старим ранам. Всі проблеми березня минуть дуже швидко і не залишать негативного сліду в пам'яті цих людей. Їх чекає період очищення від образ і ментальної бруду.
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