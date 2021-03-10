Павло Глоба назвав пестунчиків долі серед знаків Зодіаку, яким сильно пощастить у березні

Гороскоп на березень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким зірки готують ряд унікальних шансів домогтися бажаного в любові, фінансах, кар'єрі. Хто ці пестуни долі - читайте в нашому весняному прогнозі від відомого астролога Павла Глоби.

Овен

Овнів по заслугах можна назвати березневими пестунами долі. Якщо ви шукаєте нову роботу або хочете почати свою справу - у вас все вийде саме в цьому місяці. Все, що вам потрібно - трохи дипломатичності і прагнення йти на компроміси. У другій половині місяця остерігайтеся енергетичних вампірів, які можуть витягнути з вас життєві сили і призвести до появи проблем.

Близнюки

Близнюків чекає удача на всіх фронтах через сприятливе положення Венери. В цілому березень для вас стане часом, що прекрасно підходить для подорожей, нових знайомств і преображення душі і тіла. А ось остання декада місяця може бути непередбачуваною і не у всьому сприятливою - вам варто бути уважнішими.

Скорпіон

Амурна сфера життя буде провідною для Скорпіонів у березні. Припиніть йти на роботу і займіться пошуками другої половинки. У фінансовій сфері велика удача чекає тих, хто зайнятий у творчості. Скорпіони, які працюють інтелектуально, зможуть суттєво підвищити свої доходи, ефективність праці.

Стрілець

Стрільцям усміхнеться удача в усіх життєвих напрямах. Дуже пощастить тим, хто знаходиться в пошуку кохання. Зірки хочуть, щоб Стрільці навчилися прощати образи, давши зажити старим ранам. Всі проблеми березня минуть дуже швидко і не залишать негативного сліду в пам'яті цих людей. Їх чекає період очищення від образ і ментальної бруду.