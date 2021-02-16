У этих знаков Зодиака начнется белая полоса в марте: ищите себя в списке избранных!

Гороскоп на март 2021 сулит большие перемены в жизни некоторым знакам Зодиака. Астрологи уверены, что некоторые из них могут начать белую полосу в жизни, добиться грандиозных успехов, стать удачливее и счастливее с приходом весны. Кому март готовит покорение новых вершин в финансах, любви, карьере - читайте в нашем материале!

Овен

У представителей этого знака в марте сильнее станут проявляться их привлекательность и харизма. Сопротивление будет просто невозможным для окружающих Овнов людей. Поэтому пользуйтесь - проводите переговоры, решайте вопросы, налаживайте отношения. Многие одинокие Овны именно в марте смогут встретить свою настоящую любовь.

Удача первых мартовских дней позволит Овнам быть оптимистичнее и смотреть на будущее с воодушевлением. Почти все люди, родившиеся под этим знаком, будут чувствовать себя хорошо, находиться в прекрасной физической форме. Они полностью готовы к новым свершениям. К тому же за зимние месяцы у них выработались хорошие навыки и стрессоустойчивость. Овны легко смогут находить выход даже из самых сложных ситуаций.

Рак

Раки должны сделать особый упор на работе, чтобы за март месяц успеть продвинуться по карьерной лестнице. Тогда ваше неуклонное стремление к своим целям будет в полной мере вознаграждено. Если вы проявите трудолюбие, будете упорно выполнять свою работу невзирая ни на какие сложности, то этим вы заслужите признание Белого Быка.

В марте Раков ожидает множество удачно сложившихся, казалось бы, "случайностей", будет получена всяческая помощь от окружающих людей. Представители знака могут быть спокойны за стабильность в финансовом плане. В этот период можно смело назначать важные переговоры и деловые встречи. Кто-то из Раков отправится в долгожданное путешествие.

Дева

По прогнозу гороскопа на март для Дев судьба готовит появление удачных перспектив для долгосрочного делового сотрудничество. На работе все ваши дела будут идти достаточно успешно. Еще вы в полной мере сможете продемонстрировать все свои таланты и способности, которые непременно оценит руководство.

Месяц благоприятен для заключения браков и осуществления давно задуманных планов. Так что если у вас есть любимый человек - мужчины, дерзайте, а женщины, ждите предложения руки и сердца. Девам в марте вплотную следует заняться своим здоровьем, и, если очень хочется, можно кардинально поменять внешность.

Скорпион

Скорпионы будут много суетиться, и беспокоиться по разному поводу. В основном, все хлопоты связаны с домом и семейными отношениями. Потребуется выделить много времени на решение домашних проблем и вложить большое количество денежных средств в обустройство быта: возможен ремонт или покупка нового жилья.

Некоторые Скорпионы смогут начать новый цикл своей жизни. Не стоит бояться вкладывать свои силы в творческие начинания, осваивать новую работу или брать незнакомый проект. При усердии все должно получиться. Кроме того, астрологи рекомендуют больше сил сейчас вкладывать в создание комфорта и красоты вокруг себя.