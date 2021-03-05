Астролог назвала ключевые события марта, которые могут сильно изменить нашу жизнь
Март 2021 года будет богат астрологическими событиями, которые будут оказывать влияние на каждого из нас. Среди них одним из ключевых станет день весеннего равноденствия, новолуние в Рыбах, полнолуние в Весах и прочие.
Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт дала каждому из нас советы, как правильно прожить первый месяц весны.
Ингрессия Марса в Близнецы
Это событие началось 4 марта и будет длиться до 23 числа. Периоду характерно очень много болтовни, но мало действий. В это время не ведитесь на обещание, все подкрепляйте документально.
Многие в этот период предпочитают больше обсуждать какие-то дела, проекты, распыляться на несколько дел сразу или брататься за все возможные проекты и не доводить до конца - в худшем случает, в лучшем - делегировать.
Прекрасное время для любых видов коммерции и трейдерства, для передачи информации, сплетен, пиара, рекламы и акций. Выводы в это время делаются очень быстро, часто необъективно и информация обрабатывается на поверхностном уровне.
Успешно будут проходить деловые поездки, новые наработки клиентской базы, переговоры и брейншторминги, ключевым моментом будет коллективное мышление и решение.
Связи завязываются достаточно быстро, но также легко и распадаются, можно попробовать усидеть на двух стульях сразу. Негативные аспекты этого периода - это суета, сумбур, нервозность, отсутствие стабильности и почвы под ногами, что как следствие порождает опоздания, ошибки, аварии, конфликты, ссоры и ДТП.
Главным рецептом этого периода будет - фильтрация информации, которую поглощает ваш мозг, с помощью этого вы сможете избежать многих проблем и ошибок.
Новолуние в Рыбах 13 марта
Новолуние пройдет в приятных, чувственно-духовных энергиях с некой ноткой дурмана. Аспект будет проходить в соединении со стеллиум планет - Солнцем, Нептуном и Венерой.
Это будет способствовать раскрытию творческого потенциала, музыке, искусству, всем сферам, где требуется фантазия, красота, вдохновение и интуиция. Также Венера отвечает за финансы, поэтому с 8 по 21 можно ожидать финансовый приток или финансовую помощь со стороны.
Будет возможность реализовать все тайные свои желания, поговорить на глубокие темы затронув самые тонкие струны своей души, признаться в чувствах человеку.
Энергии будут побуждать делать хорошие вещи, помогать ближним, заниматься благотворительностью. Но, с другой стороны, может быть нестабильное душевное состояние, все подвергается сомнению, энергии очень сильно колеблются, видоизменяются, как информация, так и события. Будут сниться вещие сны. В эти дни повышается восприимчивость к внешнему миру, новостям, очень легко поддаться чужому влиянию.
С 12 по 14 марта хорошо восстановить свою энергию на природе, возле воды, в SPA, можно заняться рыбалкой либо просто побыть в уединении и помечтать. Так вы сможете гармонизировать свой эмоциональный фон и в новый лунный месяц войти одухотворенным и вдохновленным.
Переход Меркурия в знак зодиака Рыбы
Транзит состоится 15 марта - он будет вносить значительные неясности и недочеты в переговорах, нести ложную информацию, сплетни, ревность и интриги, которые будут провоцировать вас на эмоции.
В этот период пойдет на пользу погружение в собственные мысли, поддать анализу происшедшие события и свои поступки, проверить свои чувства и чувства партнера. Но это может все происходить неэкологичными способами.
Также благоприятный период, чтоб настроить доверительные, душевные и очень близкие теплые отношения с партнерами, коллегами или интересующими вас людьми, при том, что внушаемость в этот период усилится втройне.
Негативной информации лучше избегать, так как она напрочь может засесть в вашу голову и со временем даже вызвать психологическое истощение. В это время повышаются любые зависимости от чего или кого-либо. Также может казаться, что вокруг все окутано тайной, мистическим умыслом и враньем.
Глубокая погруженность в себя, свои мысли, страдания и чувства могут мешать исполнению рабочих обязанностей и отвлекать от насущных проблем, поэтому не "уплывайте" слишком далеко в мир своих грез и мечтаний, так как это может повлечь еще большую неразбериху и запутанность в вашей жизни.
В это время сконцентрироваться вам поможет расслабляющая музыка, свечи и медитации, побалуйте себя приятными процедурами, например, арома-массажем.
Точка равноденствия, начало нового астрологического года
День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 12:37.
Март - очень романтичный месяц, месяц влюбленностей, чувственных эмоций, эмпатии, сострадания и мира иллюзий. Полная погруженность в себя, свои проблемы и эмоции. В целом этот месяц хорош для разного рода авантюр от бизнесовых и политических до любовных. Но в это время, скрытое часто становится явным.
Под влиянием водных стихий люди становятся более мягкими, добрыми, сентиментальными и поэтому есть опасность манипуляций и лжи. До 20 марта будет немного стремлений что-либо делать, так как будет одолевать лень и желание помечтать.
После 20-го - вступят в силу более агрессивные, предприимчивые энергии, когда эти мечты захочется реализовать на деле, тобишь пора действовать, а не лежать на диване.
Переход Солнца в знак Зодиака Овен 20 марта
Это точка весеннего равноденствия и начало астрологического года. Водные меланхолические и душевные энергии сменяются огненными, быстрыми и резкими. Все просыпается и набирает скорость. Возрастает энтузиазм, хватка, агрессивность и неистовое чувство новизны. Энергия проявляется в тяге к завоеванию вершин, лидерству, желанию главенствовать в своей компании или коллективе.
В этот период будет чувствоваться прилив энергии, активности, люди нерешительные станут более уверенными, волевыми, властными, а уверенные и так в себе - более агрессивными, появятся честолюбивые амбиции. Усиливается желание быть самостоятельными и независимыми, могут проявиться организаторские способности.
Начинается благоприятное время для одержимых людей, для тех, кто умеет быстро принимать решения, для предпринимательства, военных структур, правоохранительных органов.
Ингрессия Венеры в знак Зодиака Овен
Событие будет происходить с 21 марта по 14 апреля. Оно повысит чувственность, сексуальность, эмоции нетерпеливые горячие, которые требуют немедленной реализации желаний. Можно и нужно действовать, но с холодным умом и без лишней импульсивности. Это касается и бизнеса, и личных отношений, иначе можно наделать ошибок из-за своей глупости и ограниченности виденья всей картины.
В такой период деньги тратятся быстро, импульсивно, без предварительных расчетов и целесообразности, просто на то, что в данный момент захотелось. В общении с людьми возрастает хамство, невежество, нетерпимость к глупости и фамильярности. Особенно болезненно будут восприниматься колкости, сарказм, оскорбления и унижение достоинств человека. Большая вероятность ссор из-за импульсивности, резкости, ревности, безответных чувств.
Такая Венера одержима объектом любви и готова на все, лишь бы завладеть и записать в свою собственность "свое обожание". Гордость, субординация и чувство такта это не про нее, она предпочитает без прелюдий сразу переходить к делу. Чувства и поведение некоторых людей могут выставляться на показ, быть чересчур наигранными и вульгарными.
Отношения, завязанные на таких аспектах могут быть яркие, запоминающееся, но быстро перегорающие и теряющие интерес к друг другу, в основном это отношения без каких-либо условностей и перспектив или основанные только на сексуальном влечении друг к другу.
Но в существующих уже отношениях такие аспекты могут привнести новизну ощущений, огонь и страсть. Люди робкие и скромные в это время почувствуют себя увереннее в своей привлекательности и начнут сами проявлять инициативу. В целом это благоприятное время для любых инициатив и принятия их.
Полнолуние в Весах 28 марта
Полнолуние состоится в 20:48. Оно высветит все проблемы и нюансы, которые имеются у вас в партнерских отношениях (личных, бизнесовых, семейных), так как в этот период буду хорошо видны минусы и плюсы любой ситуации. И решения этих проблем будут приходить через дипломатию, консенсус и удовлетворение обеих сторон.
Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу.
Отличное время, чтоб уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли.
Не стоит провоцировать конфликты, проявлять недоброжелательность, эгоизм и хамство, так как это будет чревато срывом сделок и планов. Даже у заядлых грубиянов в это время появится готовность к диалогу.
Ранее астролог также рассказала, кто добьется большого успеха в уникальный период, который начался в начале марта.