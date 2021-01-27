Памела Андерсон снова связала себя узами брака: кто стал пятым мужем актрисы

Известная голливудская киноактриса и звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста после того, как влюбилась в него во время карантина.
Бывшая звезда "Спасателей Малибу" заявила, что она находится там, где и должна быть - в руках любящего мужчины. Церемония прошла в узком кругу на территории ее дома на острове Ванкувер, Канада, в канун Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.
Звезда также поделилась свадебными фотографиями. Традиционная свадьба проходила на заднем дворе обширного загородного поместья, которое Андерсон купила у своих бабушки и дедушки в Ледисмите, на восточной стороне острова Ванкувер.
Памела Андерсон вышла замуж за Дэна Хейхерста (фото: Telegram-канал "Только никому")
Андерсон познакомилась с Хейхерстом, который жил на острове Ванкувер, в начале прошлого года. С тех пор пара не разлучалась.
"Этот год, проведенный вместе, показался мне семью годами", - пошутила Андерсон.
Она также рассказала, что они по уши влюбились друг в друга, и это было "естественным совпадением".
"Я вышла замуж на собственности, которую купила у бабушки и дедушки 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что прошел полный круг", - заявила 53-летняя звезда "Спасателей Малибу".
Напомним, Памела Андерсон заявила об уходе из соцсетей.
Ранее Памела Андерсон раздразнила сеть пикантными фото на кухне.