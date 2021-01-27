Памела Андерсон знову зв'язала себе узами шлюбу: хто став п'ятим чоловіком актриси

Відома голлівудська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста після того, як закохалася в нього під час карантину.
Колишня зірка "Рятувальників Малібу" заявила, що вона знаходиться там, де і має бути - в руках люблячого чоловіка. Церемонія пройшла у вузькому колі на території її будинку на острові Ванкувер, Канада, напередодні Різдва. Про це повідомляє Daily Mail.
Зірка також поділилася весільними фотографіями. Традиційне весілля проходило на задньому дворі великого заміського маєтку, який Андерсон купила у своїх бабусі та дідуся в Ледісміту, на східній стороні острова Ванкувер.
Памела Андерсон вийшла заміж за Дена Хейхерста (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")
Андерсон познайомилася з Хейхерстом, який жив на острові Ванкувер, на початку минулого року. З того часу пара не розлучалася.
"Цей рік, проведений разом, здався мені сімома роками", - пожартувала Андерсон.
Вона також розповіла, що вони по вуха закохалися один в одного, і це було "природним збігом".
"Я вийшла заміж на власності, яку купила у бабусі і дідуся 25 років тому, тут мої батьки одружилися, і вони все ще разом. Я відчуваю, що пройшло повне коло", - заявила 53-річна зірка "Рятувальників Малібу".
Нагадаємо, Памела Андерсон заявила, що покидає соцмережі.
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