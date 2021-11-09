Ожидаются романтические приключения: этим знакам Зодиака повезет в любви в ближайшую неделю

Овен

Для Овнов ближайшая неделя станет благоприятной для романтических приключений. Звезды будут помогать им превратить любое дело в способ укрепления отношений с любимым человеком. Чтобы разрешить конфликты и разногласия, стоит заняться совместным решением проблем. Не допускайте ревность – она может стать главным врагом ваших отношений.

Лев

Самой важной задачей для Львов станет в ближайшие дни поиск баланса между работой и личной жизнью. Будьте особенно внимательными к вашей второй половинке, интересуйтесь настроением и не допускайте ссор. Внимательность и забота станут основой для поддержания гармонии.

Скорпион

Чтобы добиться успеха в личной жизни на этой неделе, Скорпионам придется забыть о словах: "один", "одиночество", "неудача". Интуиция будет в ближайшие дни на высоте и это повлияет на способность предсказывать будущее и общение с потенциальными партнерами. А семейным стоит больше времени уделить близким людям.

Козерог

Трудности в личной жизни и поиск второй половинки в последнее время Козерогов явно огорчали, но ситуация в ноябре точно изменится. Попробуйте привлечь перемены обыденными вещами – перестановкой мебели или сменой имиджа. Это поможет наладить гармонию и даже избавиться от проблем со здоровьем. Одиноких Козерогов в конце недели понесет к новым берегам.