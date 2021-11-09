Очікуються романтичні пригоди: цим знакам Зодіаку пощастить у коханні в найближчий тиждень

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній осінній місяць буде досить напруженим і метушливим. Однак в особистій сфері у багатьох представників зодіакального сузір'я очікуються приємні злети та сюрпризи.
Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку пощастить у другому тижні листопада у коханні. Про це інформує SlovoFraza.
Для Овнів найближчий тиждень стане сприятливим для романтичних пригод. Зірки будуть допомагати їм перетворити будь-яку справу в спосіб зміцнення відносин з коханою людиною. Щоб вирішити конфлікти та розбіжності, варто зайнятися спільним розв'язанням проблем. Не допускайте ревнощів - вони можуть стати головним ворогом ваших відносин.
Найважливішим завданням для Левів стане найближчими днями пошук балансу між роботою та особистим життям. Будьте особливо уважними до вашої другої половинки, цікавтеся настроєм і не допускайте сварок. Уважність і турбота стануть основою для підтримки гармонії.
Щоб домогтися успіху в особистому житті на цьому тижні, Скорпіонам доведеться забути про слова:" один"," самотність","невдача". Інтуїція буде найближчими днями на висоті й це вплине на здатність передбачати майбутнє і спілкування з потенційними партнерами. А сімейним варто більше часу приділити близьким людям.
Труднощі в особистому житті та пошук другої половинки останнім часом Козерогів явно засмучували, але ситуація в листопаді точно зміниться. Спробуйте залучити зміни буденними речами - перестановкою меблів або зміною іміджу. Це допоможе налагодити гармонію і навіть позбутися від проблем зі здоров'ям. Самотніх Козерогів в кінці тижня понесе до нових берегів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 8 по 14 листопада.