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Отложите все важные дела: астролог предупредила об опасном периоде

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ноябрь 2021 года говорит о том, что последний месяц осени станет наряженным и богатым на различные непредвиденные ситуации. Самым сложным периодом может стать первая неделя месяца – с 1 по 7 ноября из-за положения планет.

Как рассказала для Lite знаменитый астролог Арина Артуровна, с 1 по 7 ноября Солнце будет в оппозиции к Урану и разрядкой на Сатурн.

В начале ноября не стоит проводить коллективные мероприятия и корпоративы, а все важные дела лучше отложить на более позитивный период.

Ноябрь – месяц, требующий осторожности и взвешенного подхода во всем. На работе не стоит сильно проявлять инициативу, поскольку начальство любого звена не намерено благоприятствовать этому.

Скорее, наоборот, - лишние движения или желание предложить какие-либо новые, нетрадиционные методы для работы могут вызвать только отторжение с его стороны. В конечном итоге такой расклад может привести к ухудшению взаимопонимания в рабочем коллективе.

Также этот период не содействует проведению массовых и общественных мероприятий, поэтому с детскими праздниками, собраниями и корпоративными событиями следует повременить.

Планы на этап с 1 по 7 ноября тоже желательно отложить до лучших времен. В противном случае вы рискуете "попасть" на неприятные встречи и знакомства и разные неожиданные в самом плохом смысле слова сюрпризы. Это обусловлено лунным затмением, которое произойдет в ноябре.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаковые события произойдут в жизни всех знаков Зодиака с 1 по 7 ноября.

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