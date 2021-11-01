Відкладіть всі важливі справи: астролог попередила про небезпечний період

На початку листопада не варто проводити колективні заходи та корпоративи, а всі важливі справи краще відкласти на більш позитивний період.

Листопад - місяць, що вимагає обережності та зваженого підходу у всьому. На роботі не варто сильно проявляти ініціативу, оскільки начальство будь-якої ланки не має наміру сприяти цьому.

Швидше, навпаки, - зайві рухи або бажання запропонувати будь-які нові, нетрадиційні методи для роботи можуть викликати тільки відторгнення з його боку. В кінцевому підсумку такий розклад може привести до погіршення взаєморозуміння в робочому колективі.

Також цей період не сприяє проведенню масових і громадських заходів, тому з дитячими святами, зібраннями та корпоративними подіями слід почекати.

Плани на етап з 1 по 7 листопада теж бажано відкласти до кращих часів. В іншому випадку ви ризикуєте "потрапити" на неприємні зустрічі та знайомства і різні несподівані в найгіршому сенсі слова сюрпризи. Це обумовлено місячним затемненням, яке відбудеться в листопаді.