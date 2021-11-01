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Відкладіть всі важливі справи: астролог попередила про небезпечний період

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на листопад 2021 року говорить про те, що останній місяць осені стане вбраним і багатим на різні непередбачені ситуації. Найскладнішим періодом може стати перший тиждень місяця - з 1 по 7 листопада через положення планет.

Як розповіла для Lite знаменитий астролог Аріна Артуровна, з 1 по 7 листопада Сонце буде в опозиції до Урану і розрядкою на Сатурн.

На початку листопада не варто проводити колективні заходи та корпоративи, а всі важливі справи краще відкласти на більш позитивний період.

Листопад - місяць, що вимагає обережності та зваженого підходу у всьому. На роботі не варто сильно проявляти ініціативу, оскільки начальство будь-якої ланки не має наміру сприяти цьому.

Швидше, навпаки, - зайві рухи або бажання запропонувати будь-які нові, нетрадиційні методи для роботи можуть викликати тільки відторгнення з його боку. В кінцевому підсумку такий розклад може привести до погіршення взаєморозуміння в робочому колективі.

Також цей період не сприяє проведенню масових і громадських заходів, тому з дитячими святами, зібраннями та корпоративними подіями слід почекати.

Плани на етап з 1 по 7 листопада теж бажано відкласти до кращих часів. В іншому випадку ви ризикуєте "потрапити" на неприємні зустрічі та знайомства і різні несподівані в найгіршому сенсі слова сюрпризи. Це обумовлено місячним затемненням, яке відбудеться в листопаді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знакові події відбудуться в житті всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 листопада.

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