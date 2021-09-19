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Особенное полнолуние в сентябре 2021: что строго запрещено, а что нужно сделать

Автор: Светлана Мащенко

21 сентября нас ждет полнолуние, которое в этом году станет особенным, так как совпадет с еще одним важным астрологическим событием - планета Венера займет оппозицию к Урану.

Что нас ждет в этот период Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

"В эти дни все выйдет на поверхность с неожиданными развязками: влюбленность, измена, яркая ссора, развод, увольнение или неожиданное решение суда или начальства. Скачки акций и криптовалюты. В эти дни могут поступить предложения по бизнесу, сотрудничеству и работе", - говорит Арина.

Время платить по счетам

Астролог рассказывает, что настанет время возвращать долги по счетам. Хороший период, чтоб требовать оплаты за свои услуги, работы и т. д.

"Это благоприятное время для активных и агрессивных продаж. Не стоит подписывать документы и проводить важные встречи, так как повышается эмоциональность и тянет на необдуманные поступки", - считает астролог.

Здоровье может подвести

В эти дни повышено артериальное давление, головная боль. Не следует проводить операции на голове и ходить к стоматологу.

Ранее астролог также рассказала про все важные события, которые будут происходить в сентябре 2021.

Также Арина Артуровна предупредила про ретроградный Меркурий, который начнется уже в конце сентября и будет влиять на жизнь каждого из нас.

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