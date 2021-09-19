Особлива повня у вересні 2021: що суворо заборонено, а що потрібно зробити

"У ці дні все вийде на поверхню з несподіваними розв'язками: закоханість, зрада, яскрава сварка, розлучення, звільнення або несподіване рішення суду або начальства. Скачки акцій і криптовалюти. У ці дні можуть надійти пропозиції по бізнесу, співпраці і роботі", - говорить Аріна.

Час платити за рахунками

Астролог розповідає, що настане час повертати борги за рахунками. Хороший період, щоб вимагати оплати за свої послуги, роботи і т. д.

"Це сприятливий час для активних і агресивних продажів. Не варто підписувати документи і проводити важливі зустрічі, так як підвищується емоційність і тягне на необдумані вчинки", - вважає астролог.

Здоров'я може підвести

У ці дні підвищений артеріальний тиск, головний біль. Не слід проводити операції на голові і ходити до стоматолога.

