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Особлива повня у вересні 2021: що суворо заборонено, а що потрібно зробити

Автор: Світлана Мащенко

21 вересня нас чекає повня, яка в цьому році стане особливою, так як співпаде з ще однією важливою астрологічною подією - планета Венера займе опозицію до Урану.

Що нас чекає в цей період Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"У ці дні все вийде на поверхню з несподіваними розв'язками: закоханість, зрада, яскрава сварка, розлучення, звільнення або несподіване рішення суду або начальства. Скачки акцій і криптовалюти. У ці дні можуть надійти пропозиції по бізнесу, співпраці і роботі", - говорить Аріна.

Час платити за рахунками

Астролог розповідає, що настане час повертати борги за рахунками. Хороший період, щоб вимагати оплати за свої послуги, роботи і т. д.

"Це сприятливий час для активних і агресивних продажів. Не варто підписувати документи і проводити важливі зустрічі, так як підвищується емоційність і тягне на необдумані вчинки", - вважає астролог.

Здоров'я може підвести

У ці дні підвищений артеріальний тиск, головний біль. Не слід проводити операції на голові і ходити до стоматолога.

Раніше астролог також розповіла про всі важливі події, які відбуватимуться у вересні 2021.

Також Аріна Артуровна попередила про ретроградний Меркурій, який почнеться вже в кінці вересня і буде впливати на життя кожного з нас.

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